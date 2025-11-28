எம்ஜிஆர் வழியில் செல்கிறார் விஜய் - செங்கோட்டையன் பேட்டி
Published : November 28, 2025 at 1:56 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் எம்.ஜி.ஆர் வழியில் சென்று கொண்டிருப்பதாnd அவரது பயணம் வெற்றி பெறும் என்று செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், நேற்று (நவ.27) தவெக தலைவர் விஜயை சந்தித்து அக்கட்சியில் இணைந்தார். அவருக்கு தவெகவின் மாநில நிர்வாகக் குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், செங்கோட்டையன் இன்று சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் கோவை புறப்பட்டார். அதற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம், விஜயிடம் எம்.ஜி.ஆரை பார்க்கிறீர்களா? என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு ஆம் என்று பதிலளித்த அவர், “எம்ஜிஆர் அதிமுகவை தொடங்கிய போது திரைப்படம் போல் இது 100 நாள் தான் ஓடும் என அனைவரும் விமர்சித்தினர். ஆனால் எம்ஜிஆரை இறுதி வரை யாராலும் வெல்ல முடியவில்லை.
அவர் ஒரு வரலாறு படைத்த தலைவர். பத்தாயிரம் கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு அப்பால் இருந்தும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தார். இன்று விஜய்யை பொறுத்த வரை அவரும் எம்ஜிஆர் வழியில் தனது பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். எம்ஜிஆர் மற்றும் அண்ணா ஆகியோரின் உருவப் படத்தை தாங்கிய வாகனத்தில் தான் பிரச்சார பயணம் செல்கிறார். அவர்கள் எவ்வழியில் சென்றார்களோ? அதில் இவரும் செல்கிறார். இவருடைய பயணமும் வெற்றி பெறும்” என்று கூறினார்.
கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு திருமண நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள செல்வதாகவும், மீண்டும் ஒன்றாம் தேதி சென்னைக்கு வரவிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
அதற்கு முன்னதாக, சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “ஒரு புதிய இயக்கம் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என மக்கள் நினைக்கிறார்கள். அதற்கேற்றாற் போல், தவெக தலைவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பல்வேறு பணிகளை செய்து வருகிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் சக்தியால் விஜய் ஆட்சி பீடத்தில் அமரும் காலம் உருவாகும். அந்த தேர்தலில் தவெக ஆட்சியமைக்க நான் அயராது பாடுபடுவேன்” என்றார்.
உங்களை தொடர்ந்து அதிமுகவிலிருந்து வேறு யாராவது தவெகவில் சேர்வார்களா? என்ற கேள்விக்கு, அதைச் சொன்னால் பிரச்சினை உருவாகும் என்று பதிலளித்தார்.
விஜய்யின் அடுத்த பிரச்சாரம் எப்போது? என்ற கேள்விக்கு, “நேற்று தான் கட்சியில் இணைந்துள்ளேன். இப்போது சொந்த நிகழ்வுக்காக கோவை செல்கிறேன். அதன்பின்னர் தலைவருடன் கலந்து பேசி தேர்தல் பிரச்சாரம் குறித்து முடிவு எடுக்கலாம். நான் எப்படி செயல்படுவேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றத்தை உருவாக்கி தவெக வெற்றி நடை போட அயராது உழைப்பேன்” என்றார்.