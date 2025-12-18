ETV Bharat / state

தவெக ஈரோடு பரப்புரை: விஜய்யிடம் வெள்ளி செங்கோலை வழங்கிய செங்கோட்டையன்

செங்கோட்டையன் நம்முடன் வந்து சேர்ந்திருப்பது நமக்கு மிகப்பெரிய பலம் என்று விஜய் கூறினார்.

விஜய்யிடம் வெள்ளி செங்கோலை வழங்கிய செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 1:33 PM IST

ஈரோடு: ஈரோட்டில் நடைபெற்ற தவெக பரப்புரையின் முடிவில், விஜய்யின் கையில் வெள்ளி செங்கோலை வழங்கினார் செங்கோட்டையன்.

கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு இன்று ஈரோடு மாவட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பரப்புரையில் ஈடுபட்டது. இதில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் கலந்துகொண்டு மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார். முக்கிய நிர்வாகிகளான என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார் உள்ளிட்டோர் இதில் கலந்துகொண்டு பேசினர்.

குறிப்பாக, செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்த பிறகு நடைபெறும் முதல் பரப்புரை இது என்பதால் இக்கூட்டத்திற்கு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு காணப்பட்டது.

கடந்த 15ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக நிர்வாகிகள் ஒருங்கிணைப்பு ஆலோசனை கூட்டத்தில், செங்கோட்டையனுக்கு ஆள் உயர மாலை அணிவித்து வீரவாள் பரிசாக அளித்தி மரியாதை செய்யப்பட்டது. மேலும், கொங்கு மண்டலத்தை கைப்பற்றும் பொறுப்பை செங்கோட்டையனிடம் ஒப்படைப்பதாக தவெக பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த் கூறியிருந்த நிலையில், ஈரோட்டில் தனது செல்வாக்கை வெளிக்காட்டும் விதமாக தவெக பரப்புரை செங்கோட்டையன் தலைமையில் வெகு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், பரப்புரையில் மக்கள் மத்தியில் பேசிய விஜய், “அண்ணன் செங்கோட்டையன் நம்முடன் வந்து சேர்ந்திருப்பது நமக்கு மிகப்பெரிய பலம். அண்ணனை போன்று இன்னும் ஏராளமானோர் தவெகவில் வந்து சேரவுள்ளனர். அவர்கள் அனைவருக்குமே உரிய அங்கீகாரத்தை கொடுப்போம்” என்று விஜய் கூறினார். இதனைத் தொடர்ந்து, விஜய் பேசி முடித்தவுடன், வெள்ளி செங்கோலை செங்கோட்டையன் அவருக்கு பரிசாக வழங்கினார். விஜய்யும் அதனை ஏற்றுக்கொண்டார்.

இதையும் படிங்க: தவெகவை பார்த்து திமுக அஞ்சி நடுங்குகிறது: கர்ஜித்த விஜய்

முன்னதாக, நவம்பர் 27ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தார் செங்கோட்டையன். கட்சியில் இணைந்ததுமே, அவருக்கு தவெக தலைமை நிர்வாகக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. செங்கோட்டையன் ஆதரவாளர்களான அதிமுக முன்னாள் எம்.பி சத்யபாமா உட்பட 50க்கும் மேற்பட்டோரும் தவெகவில் இணைந்தனர்.

விஜய்க்கு மலர் கொத்து கொடுத்து வரவேற்ற செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், இன்று ஈரோட்டில் நடைபெற்ற பரப்புரை கூட்டத்திற்கு வருகை புரிந்த விஜய்க்கு, செங்கோட்டையன், சத்தியபாமா உள்ளிட்ட பலரும் சால்வை அணிவித்து மலர்கொத்து அளித்து வரவேற்றனர்.

கடந்த சில நாட்களாக ஈரோட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள தவெக பேனர்களில் செங்கோட்டையனின் புகைப்படம் இடம்பெறவில்லை என்ற பேச்சு அடிபட்டு வந்த நிலையில், இன்று விஜய்க்கு செங்கோட்டையன் பூங்கொத்து கொடுத்து சால்வை அணிவித்த புகைப்படங்கள் அடங்கிய பெரிய பேனர்கள் கொங்கு மண்டலத்தில் பெரும்பாலன இடங்களில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.

