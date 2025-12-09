ETV Bharat / state

கடும் நிபந்தனைகளால் 'உள்ளத்தால் துடிக்கிறேன்'; விஜயின் ஈரோடு பிரச்சார தேதி மாற்றம் குறித்து செங்கோட்டையன்

காவல்துறையின் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்த பின்பும் 18ம் தேதி அனுமதி வழங்கவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் செல்ல திட்டமிட்டிருப்பதாக செங்கோட்டையன் கூறினார்.

காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் செங்கோட்டையன்
காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: காவல்துறை வைக்கும் விதிமுறைகள் பற்றி உள்ளே செல்ல விரும்பவில்லை என்றும் சொல்லத்தான் நினைத்து, உள்ளத்தால் துடிக்கிறேன் எனவும் செங்கோட்டையன் கூறினார்.

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் வரும் 16ஆம் தேதி ஈரோட்டில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள அனுமதி கேட்டிருந்த நிலையில், காவல்துறையினர் கடுமையான நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளனர். இதனால், விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஈரோட்டில் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய தவெக-வின் நிர்வாக குழு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன், '' ஈரோட்டில் தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு காவல்துறை 84 நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது. இதற்கு விளக்கம் அளிப்பதற்கு போதுமான கால அவகாசம் இல்லை என்பதால் விஜய் ஈரோடு வருகை 18ம் தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதற்கு அனுமதி கேட்டு மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளரிடம் மனு அளிக்க இருக்கிறோம்.

விஜய் ஈரோடு வருகை 18ம் தேதிக்கு மாற்றம்

காவல்துறை விதித்துள்ள 84 நிபந்தனைகளில் சில பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலையில் உள்ளது. தேவைகளை பூர்த்தி செய்த பின்பும் 18ம் தேதி அனுமதி வழங்கவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளோம்.

பிரச்சாரத்திற்கு எவ்வளவு பேர் வருவார்கள்? என்ற பெயர் பட்டியலை கேட்கிறார்கள். அந்தப் பெயர் பட்டியலை எப்படி கொடுக்க முடியும்? ஐடி கார்டு வேண்டுமென்றும் நிபந்தனை விதித்துள்ளனர். காவல்துறை வைக்கும் விதிமுறைகள் பற்றி உள்ளே செல்ல விரும்பவில்லை, அதை சொன்னால் கூட வழக்கு போடுவார்கள். சிலவற்றை தவிர்க்க முடியாததால் பேச முடியவில்லை. சொல்லத்தான் நினைத்து, உள்ளத்தால் துடிக்கிறேன். சொல்ல வாய் இருந்தும் சொல்வதற்கு வார்த்தைகள் இல்லை.

காவல்துறை ஏராளமான ரூட்டை காண்பிக்கின்றனர். அப்படி செய்தால் பிரச்சார இடத்திற்கு 15 கிலோ மீட்டர் சுற்றி வர வேண்டும். நேரடியாக வர வேண்டாம் என்றும் 15 கிலோ மீட்டர் சுற்றி வர வகையிலும் ஏற்பாடு செய்ய காவல்துறை அறிவுறுத்தினர்.

இதையும் படிங்க: நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு; தமிழக தலைமைச் செயலாளர் ஆஜராக உத்தரவு - நீதிபதி ஜிஆர் சுவாமிநாதன் அதிரடி

இந்த ரூட் விஜய்க்கு மட்டுமின்றி, பொதுமக்களும் சீனாபுரம் சுற்றி வரும் வகையில் உள்ளது. பெருந்துறையிலிருந்து வருபவர்கள் 14 கிலோமீட்டர் சுற்றி வரும் வகையில் ஏற்பாடு செய்ய காவல்துறை அறிவுறுத்தினர்.'' என தெரிவித்தார்.

புதுச்சேரியில் விஜய் மத்திய அரசை குறித்து விமர்சித்ததற்கு எதிர்வினையாற்றிய நயினார் நாகேந்திரன், '' புதுச்சேரியில் தவெக-வில் இருந்து ஒரு கவுன்சிலர் கூட வர முடியாது என விமர்சித்திருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, '' அது அவரது கருத்து. நாகேந்திரன் பாஜகவில் இருந்து விலகி அதிமுகவில் இணைந்து கொண்டால் நன்றாக இருக்கும். ஏனென்றால் அவர் பேசுவதெல்லாம் அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக தான் உள்ளது. நயினார் நாகேந்திரன் பேசுவது பாஜகவுக்காக அல்ல.'' என கூறினார்.

TAGGED:

VIJAY PUBLIC MEETING DATE CHANGE
TVK VIJAY
SENGOTTAIYAN
செங்கோட்டையன்
VIJAY ERODE CAMPAIGN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.