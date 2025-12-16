சி.எம். நிகழ்ச்சிக்கு கூட இவளோ ஏற்பாடு இருக்காது.. விஜய் பரப்புரைக்கு எல்லோரும் வரலாம்... செங்கோட்டையன் பெருமிதம்
Published : December 16, 2025 at 9:54 PM IST
ஈரோடு: விஜயின் ஈரோடு மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாடுகள் போல முதலமைச்சரின் நிகழ்ச்சிக்கு கூட நடந்திருக்காது என்று செங்கோட்டையன் பெருமிதமாக கூறினார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வரும் 18ம் தேதி ஈரோட்டில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடத்தவுள்ளார். அதற்காக விஜயமங்கலம் சுங்கச்சாவடி அருகே 16 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், அந்த இடத்தில் நடந்து வரும் பணிகளை தவெக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் இன்று ஆய்வு செய்தார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய செங்கோட்டையன், '' விஜயின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை சிறப்பான முறையில் நடத்த மாவட்ட நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் என அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பை தந்திருக்கிறார்கள், அதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காவல்துறை வைத்துள்ள வேண்டுகோளை விட கூடுதல் பாதுகாப்பு அரங்கங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரச்சாரக் கூட்டத்திற்கு வரும் பொதுமக்கள் குடிநீர் வசதிக்காக 20 சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைக்கப்படும். ஒரு லட்சம் தண்ணீர் பாட்டில்கள் கொடுக்கப்படும். 20 இடங்களில் கழிவறை அமைத்து தரப்படும். 5 ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலமாக காவல்துறை கண்காணிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 60 சிசிடிவி கேமராக்கள் வரை பொருத்தப்படவுள்ளன. 60 வாக்கி டாக்கிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன, அதில் 10 வாக்கி டாக்கிகள் ஆம்புலன்ஸ்களுக்கு வழங்கப்படும்.
விஜயின் உரையை கேட்டுவிட்டு எல்லோரும் பாதுகாப்பாக வீடு திரும்பும் வரை பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த கூட்டத்தில், ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே அதிகமாக கலந்து கொள்கிறார்கள். 10,000 கழக தொண்டர்கள், 25,000 பொதுமக்கள் கலந்துகொள்ளும் வகையில் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பாஸ், QR கோடு உள்ளிட்ட எதுவும் கிடையாது. அனைவரும் வந்து விஜயின் உரையை கேட்டுவிட்டு மகிழ்ச்சியோடு செல்லலாம். முதல்வர் நிகழ்ச்சியில் கூட இது போன்ற பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்காது. அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வெளிமாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வரக்கூடாது என காவல்துறை வேண்டுகோள் வைத்துள்ளது. அதிகமான கூட்டம் வந்தால் இந்த இடம் தாங்காது என்றும், காவல்துறையால் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்றும் கூறுகின்றனர். எங்களைப் பொறுத்தவரை எல்லோரும் வரவேண்டும். எல்லோரும் ஒன்றிணைய வேண்டும். ஊர் கூடினால் தான் தேர் இழுக்க முடியும் என்பது எங்கள் நிலைப்பாடு. சுற்றுப்பயணத்தை திட்டமிடுவது குறித்து கட்சித் தலைவர் விஜய் விருப்பப்பட்டால் அதை செய்வேன்" என்று செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.