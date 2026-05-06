தலைமைச் செயலகத்தில் சட்டப்பேரவை செயலாளருடன் செங்கோட்டையன் சந்திப்பு

சுமார் 30 நிமிடங்களுக்கு மேல் நடைபெற்ற சந்திப்பிற்கு பிறகு, செய்தியாளர்களை சந்திக்காமல் வேறு வழியாக செங்கோட்டையன் புறப்பட்டு சென்றார்.

Published : May 6, 2026 at 3:07 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் நாளை முதல்வராக பதவியேற்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், சட்டப்பேரவை செயலாளரை முன்னாள் அமைச்சரும், தவெக எம்எல்ஏவுமான செங்கோட்டையன் சந்தித்தார்.

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 34.92% வாக்குகள் பெற்று 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. ஆளும் கட்சியாக இந்த தேர்தலில் வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட திமுக, 59 இடங்களிலில் வெற்றி பெற்று எதிர்கட்சியாக மாறியுள்ளது. எதிர்கட்சியாக இருந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட அதிமுக, 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3 இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

மேலும், காங்கிரஸ் 5, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 4 , இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தலா 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. பாஜக, தேமுதிக, அமமுக தலா 1 இடத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. 118 இடங்களில் வெற்றி பெற்றால் ஆட்சி அமைக்கலாம் என்ற நிலையில், 108 இடங்களை மட்டுமே தவெக பெற்றுள்ளது.

இருந்தபோதிலும், பெரும்பான்மையான தொகுதிகளில் வென்றுள்ளதால் ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு தவெக தலைவர் விஜய்யும் ஆளுநருக்கு கடிதம் எழுதி 2 வாரங்களில் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதாக கூறிய நிலையில் பெரும்பான்மை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கடிதத்தை அளிக்குமாறு ஆளுநர் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், தவெக கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில், 5 எம்எல்ஏக்களை கொண்டுள்ள காங்கிரஸ், தனது ஆதரவை இன்று வழங்கியது.

காங்கிரஸ், பாமக, அதிமுக, விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதே நேரம், விஜய் நாளை முதல்வராக பதவி ஏற்கும் வகையில் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தை தயார் செய்யும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், இன்று தலைமைச் செயலகத்துக்கு வந்த தவெக நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன், சட்டப்பேரவை செயலாளர் சீனிவாசனை சந்தித்து பேசினார். முதல்வராக பதவி ஏற்றாலும் பெரும்பான்மையை சட்டப்பேரவையில் நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதால் சட்டப்பேரவையை கூட்டுவது தொடர்பாக அவருடன் செங்கோட்டையன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.

