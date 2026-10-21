அதிமுகவை விமர்சிக்க செங்கோட்டையனுக்கு தகுதியில்லை; தவெக சீக்கிரம் காணாமல் போய்விடும் - கே.பி.முனுசாமி காட்டம்
திமுக, அதிமுகவை அவ்வளவு சீக்கிரம் அழித்துவிட முடியாது என கே.பி.முனுசாமி குறிப்பிட்டார்.
Published : October 21, 2026 at 5:33 PM IST
சென்னை: தமிழக அரசியலில் இருந்து தவெக சீக்கிரம் காணாமல் போகும் என அதிமுக மூத்த தலைவர் கே.பி.முனுசாமி தெரவித்துள்ளார்.
தருமபுரி அதிமுக அலுவலகத்தில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்து விலகி அதிமுகவில் இணைந்த உறுப்பினர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் அதிமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கே.பி. முனுசாமி கலந்து கொண்டு உறுப்பினர் அடையாள அட்டையை வழங்கினார். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், நடப்பு அரசியல் சூழ்நிலை குறித்த பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.
அப்போது திமுகவை ஆதரிக்கும் வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி செயல்படுவதாக செங்கோட்டையன் கூறி இருக்கிறாரே என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "செங்கோட்டையை இந்த நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது எந்த கட்சி? அவரை இந்த இடத்திற்கு கொண்டு வந்த அதிமுகவையே அவர் விமர்சனம் செய்து வருகிறார். அவருக்கு அதிமுகவை விமர்சிக்கும் தகுதி இருக்கிறதா? பதவிக்காக கட்சி மாறி இருக்கிறார். திராவிட கட்சிகளை பற்றி பேச செங்கோட்டையனுக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை" என தெரிவித்தார்.
நடிகர் தனுசுடன் அதிமுக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் வெளியாவது தொடர்பான கேள்விக்கு, "சோசியல் மீடியாவில் ஏமாற்றித் தான் ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சரானார். தனுஷ் அதிமுகவில் இணைவது தொடர்பாக ராஜேந்திர பாலாஜியிடம் ஏதாவது கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கும். அதற்கு அவர் பதில் கூறியிருப்பார். அது குறித்த முழுமையான தகவல் தெரியாமல் என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியாது" என்றார்.
அதிமுகவில் மீண்டும் டி.டி.வி. தினகரன், சசிகலா, ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோரை இணைத்துக் கொள்வீர்களா என்ற கேள்விக்கு, "அதிமுக என்பது மிகப் பெரிய இயக்கம். இந்த இயக்கத்தில் கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு பலர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆட்சியில் இருக்கும் போது அணிவகுத்தும் நின்றார்கள். ஆட்சி போனவுடன் காணாமல் போனவர்களும் இருக்கிறார்கள். பல்வேறு விதமான வகையில் அண்ணா திமுக இருக்கிறது. ஆட்சியில் இருந்தாலும், இல்லை என்றாலும் அண்ணா திமுக தொண்டன் கரை வேட்டியை கட்டிக்கொண்டு இந்த இயக்கத்திற்காக தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
அவர்களை நம்பித் தான் இந்த கட்சி இருக்கிறது. தலைவர்களையே வழி நடத்தக் கூடிய தொண்டர்கள் உள்ள இயக்கம் அண்ணா திமுக. இவர்களெல்லாம் வந்தால் தான் இந்த கட்சி மீண்டும் வலிமை பெறும் என்பது கிடையாது. தொண்டர்கள் முழுவதும் ஒற்றுமையாக இருந்தாலே அதிமுக வலிமை பெறும். ஆதவ் அர்ஜுனா பத்து வருடங்களாக பல்வேறு கட்சிக்கு சென்றவர். அதிமுகவுக்கு வந்தார், நாங்கள் அவரை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.
அப்படிப்பட்டவர் எல்லாம் வந்து 31 ஆண்டு காலம் ஆட்சி இருந்த இயக்கத்தை விமர்சனம் செய்து வருகிறார். அவருக்கு அந்த தகுதி இல்லை. எனவே தகுதி இல்லாத மனிதனுக்கு, நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன். இடைத் தேர்தலில் மூன்றாம் இடம், நான்காம் இடம் என்பதெல்லாம் கேள்வி கிடையாது. திமுக டெபாசிட் கூட தேர்தலில் இழந்திருக்கிறது. இரண்டு திராவிட கட்சிகளையும் அவ்வளவு சீக்கிரம் அழித்துவிட முடியாது. தவெக ரொம்ப சீக்கிரம் காணாமல் போய்விடும்" என்றார்.