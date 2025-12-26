ETV Bharat / state

கோட்டையை பிடிக்கும் வல்லமை தவெகவுக்கு மட்டுமே உள்ளது: செங்கோட்டையன் பேச்சு

விஜயுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கு நான் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என தவெக நிர்வாகி செங்கோட்டையன் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

தவெக ஆலோசனை கூட்டத்தில் செங்கோட்டையன் பேச்சு
தவெக ஆலோசனை கூட்டத்தில் செங்கோட்டையன் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 6:26 PM IST

ஈரோடு: தவெகவில் இணைந்தது ஏன்? என்பது குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோபிசெட்டிபாளையம் கரட்டூர் பகுதியில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக அலுவலகத்தில், கட்சியின் வளர்ச்சி பணிகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் தலைமை நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றுது. இந்த கூட்டத்தில் ஈரோடு மேற்கு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட நகர ஒன்றிய பேரூர் கழக பொறுப்பாளர்கள், மாவட்ட சார்பு அமைப்பு நிர்வாகிகள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். மேலும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் விடுபட்டவர்களின் பெயர்கள் கொண்ட பட்டியல்கள் அந்தந்த பகுதி பொறுப்பாளர்களிடம் வழங்கப்பட்டது.

அதனை தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் பேசுகையில், "இந்த நிகழ்ச்சி என்பது எதிர்கால தமிழகத்தை ஆளப் போகிற, எதிர்கால தமிழக மக்கள் விரும்புகின்ற, எதிர்காலத்தில் தமிழகத்தில் நல்லாட்சி அமைப்பதற்கு முக்கியமான ஒன்றாக உள்ளது. 97 லட்சம் பேர் தமிழகத்தில் வாக்காளர்கள் விடுபட்டு உள்ளார். பீகாரில் 69 லட்சம் பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டதற்கே போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் 97 லட்சம் பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து விடுபட்டுள்ளனர்" என்றார்.

தவெகவில் இணைந்தது தொடர்பாக பேசிய அவர்,"நான் தவெகவில் இணைந்த போது செங்கோட்டையன் எங்கு சென்று சேர்ந்திருக்கிறார் என்று அனைவரும் கூறினார்கள். நான் சேர்ந்துள்ள இடம் கோட்டைக்கு செல்லும் இடமாக உள்ளது. நான் முன்னாள் முதல்வர்கள் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவுடன் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளேன். இரு தலைவர்களோடு பணியாற்றியதற்குப் பிறகு மூன்றாவது தலைவரோடு பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்துள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மனம் திறந்து பேசினார். விஜயுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கு நான் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். கள பணி என்பது முக்கியமான ஒன்று, அனைத்து இடங்களுக்கும் கழகத் தலைவருடைய புகழைப் மக்களே பரப்பி வருகின்றனர். எப்போது தேர்தல் வரும் போகிறது நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் என்ற நிலை தான் தமிழகத்தில் உள்ளது.

வேறு இயக்கமாக இருந்தால் தேடித் தேடி சென்று வாக்குகள் சேகரிக்க வேண்டிய நிலை இருக்கும், ஆனால் வாக்களிக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம், தேர்தல் தேதியை சொல்லுங்கள், சின்னத்தை சொல்லுங்கள் என மக்கள் கேட்கிறார்கள். நேரடியாக விமானத்தில் செல்லுகின்ற இயக்கமாக தமிழக வெற்றி கழகம் உள்ளது. புரட்சித் தலைவரோடு அம்மாவோடு சேர்ந்து பணியாற்றியுள்ளேன். தற்போது மூன்றாம் தலைமுறையாக பணியாற்றுகிறேன். ஈரோடு மாவட்டத்தை தவெக கோட்டையாக மாற்ற வேண்டும்" என்றார்.

