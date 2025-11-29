ETV Bharat / state

ஜெயலலிதாவுக்கு போல் அன்பு இளவல் விஜய்க்கும் வழிகாட்டியாக இருப்பேன் - செங்கோட்டையன் பேச்சு

டிசம்பரில் பலமான கூட்டணி அமையும் என்றும், விஜயின் கரத்தை பலப்படுத்துவோம் என்றும் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோபிசெட்டிபாளையத்தில் செங்கோட்டையன் பேச்சு
கோபிசெட்டிபாளையத்தில் செங்கோட்டையன் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
ஈரோடு: ஜெயலலிதாவுக்கு இருந்ததைப் போன்று அன்பு இளவல் விஜய்க்கும் வழிகாட்டியாக இருப்பேன் என்று செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

நேற்று முன்தினம் (நவ. 27) தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன். கட்சியில் சேர்ந்த உடனேயே அவருக்கு தவெக நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. மேலும் ஈரோடு, கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர் மாவட்ட அமைப்பு செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.

தவெகவில் இணைந்த பிறகு முதன்முறையாக நேற்று சொந்த ஊரான ஈரோட்டிற்கு வருகை தந்தார். அவருக்கு நம்பியூர் பேருந்து நிலையம் மற்றும் கோபிசெட்டிபாளையம் தனியார் திரையரங்கம் அருகே செங்கோட்டையனுக்கு அவரது ஆதரவாளர்களும், தவெக தொண்டர்களும் ஒன்று திரண்டு மேளதாளம் முழங்க, மாலை அணிவித்தும், பூங்கொத்துகள் கொடுத்தும் உற்சாகமாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து கோபிசெட்டிபாளையம் தனியார் திரையரங்கம் அருகே பேசிய செங்கோட்டையன், விஜயை முதலமைச்சராக்கும் வரை உழைப்பேன் என்று உறுதியளித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், “அதிமுகவில் இருந்த நான் தவெகவில் இணைந்திருக்கிறேன். முதலில் எம்ஜிஆருடன் இணைந்து வெற்றி பெற்றேன். அடுத்து ஜெயலலிதாவுடன் பணியாற்றினேன். இப்போது மூன்றாம் தலைமுறையாக உள்ள தவெக தலைவர் விஜய் 2026்-ல் மக்களின் சக்தியாக உருவெடுப்பார்” என்றார்.

கோபிசெட்டிபாளையத்தில் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து அங்கு கூடியிருந்த இளைஞர்களை பார்த்து, “நாளைய எதிர்காலத்தை பிரகாசமாக மாற்ற உங்களை போன்ற இளைஞர்கள் உள்ளனர். இப்போது கூட ஐந்து மணி நேரம் எனக்காக காத்திருந்தீர்கள். உங்களை வெல்ல தமிழ்நாட்டில் யாரும் இல்லை. தவெக தலைவர் விஜய் எனக்கு சால்வை அணிவித்து வரவேற்று, ஒன்றே கால் மணி நேரம் பேசினார்.

நாம் நாளைய எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணம் செய்கிறோம். ஆண்ட கட்சியே தான் ஆளவேண்டுமா என்ன? இனிமேல் புதிய கட்சிகளும் ஆள வேண்டும். உச்சத்தில் இருந்த போது திரைத்துறையை விட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்ய விஜய் அரசியலுக்கு வந்துள்ளார். அவரை முதலமைச்சராக்க நான் அயராது உழைப்பேன்” என்றார்.

ஜெயலலிதா படத்தை வைத்திருப்பது குறித்து பரவி வரும் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த அவர், “நமது நாட்டில் ஜனநாயகம் உள்ளது. யார் படத்தை, யார் வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளலாம். தவெகவில் சுதந்தரம் உள்ளது. தவெக தலைவர் விஜய் அனைவரையும் அரவணைத்து செல்லக் கூடியவர். 50 ஆண்டு காலம் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா படத்தை வைத்த நான், இப்போது படத்தை மாற்றியிருந்தால் துரோகி என்றிருப்பீர்கள்.

சாதி, மத வேறுபாடின்றி ஆட்சியை அமைக்கவும், புனித ஆட்சியை கொண்டு வரவும் சுதந்திரமாக பணியாற்றலாம் என விஜய் தெரிவித்திருக்கிறார்.‌ ஜெயலலிதாவிற்கு இருந்தது போல் தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் நான் வழிகாட்டியாக இருப்பேன். ஒரு தவெக இளைஞர் அசைந்தால் தமிழகம் அசையும்” என்று இளைஞர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.

கடைசியாக, டிசம்பரில் தவெக கூட்டணியில் நிறையப் பேர் இணையவிருப்பதாகவும், முன்னாள் அமைச்சர்கள் வருவார்கள் என்றும் கூறிய செங்கோட்டையன், விஜயின் கரத்தை பலப்படுத்துவோம் என்று தெரிவித்தார்.

