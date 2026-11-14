கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவகாரத்தில் அரசு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் - செல்வப்பெருந்தகை
திரைப்படத்தில் சொன்னது அனைத்தையும், நிஜ வாழ்க்கையில் செய்ய முடியாது என்பதற்கு இந்த ஆறு மாத கால ஆட்சியே சாட்சி என செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.
Published : November 14, 2026 at 2:40 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவகாரத்தில் அரசு எடுத்த நடவடிக்கை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் இந்திய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் 138-வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அதனை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சென்னை, கிண்டி கத்திப்பாரா சந்திப்பில் உள்ள நேரு திருவுருவச் சிலைக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகை, “நாடு சுதந்திரம் அடையும் போது குண்டூசி தயாரிக்கக் கூட வாய்ப்பில்லாத நிலையை பிரிட்டிஷ்காரர்கள் நம்மிடம் கொடுத்தார்கள். ஆனால் ஜவஹர்லால் நேரு தான் நவீன இந்தியாவை உருவாக்கினார்.
பஞ்சசீல கொள்கை, அணிசேரா நாடுகள், பசுமை புரட்சி, வெண்மை புரட்சி, நவரத்தினா என்று பாஜகவால் இன்று சொல்லப்படுகின்ற மிகப் பெரிய தொழிற்சாலைகளை, உண்டாக்கி நவீன இந்தியாவை நேரு உருவாக்கினார். இந்த நாட்டின் குடிமகனாக அவருக்கு புகழாரம் சேர்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த தேசத்தை தலை நிமிர வைத்தவர் நேரு.
தவெக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு இன்னும் பலப்படுத்த வேண்டும், சட்டம் ஒழுங்கு திருப்திகரமாக இல்லை. திரைப்படத்தில் முதலமைச்சர் என்னென்ன வசனங்களை சொன்னாரோ, அதை நிஜ வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த முடியாது என்பதற்கு பல முன் உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. திரைப்படம் வேறு, பொது வாழ்க்கை என்பது வேறு.
திரைப்படத்தில் சொன்னது அனைத்தையும், நிஜ வாழ்க்கையில் செய்ய முடியாது என்பதற்கு இந்த ஆறு மாத கால ஆட்சியே சாட்சி. செஞ்சியில் காணாமல் போன குழந்தையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். தீபாவளி அன்று நடைபெற்ற கொலைகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் விவகாரத்தில் முதலமைச்சரும், அரசும் என்ன நடந்தது என வெள்ளை அறிக்கை தர வேண்டும்” என கூறினார்.
முன்னதாக கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்திற்கு தவெக எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இந்த விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது, அதிகாரிகள் மீது எனக்கு பெரிய அளவிலான மதிப்பும், மரியாதையும் உள்ளது. நான் யாருக்கும் எந்தவிதமான தவறான குறுஞ்செய்தியும் அனுப்பவில்லை என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.