'தண்ணீரை தொடக் கூடாதா'? செம்பரம்பாக்கம் ஏரி ஆய்வின் போது கொந்தளித்த செல்வப்பெருந்தகை!
மக்கள் பிரதிநிதியான தன்னிடம் தெரிவிக்காமலேயே செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து உபரிநீரை அதிகாரிகள் திறந்து விட்டதாக எம்எல்ஏ செல்வப்பெருந்தகை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : October 22, 2025 at 5:42 PM IST
சென்னை: இவர்களெல்லாம் தண்ணீரை திறக்கக் கூடாது, தொடக் கூடாது என நினைக்கிறீர்களா? என பொதுப்பணித் துறை அதிகாரியிடம் எம்எல்ஏ செல்வப்பெருந்தகை ஆக்ரோஷமாக கேள்வி எழுப்பினார்.
சென்னை மக்களின் முக்கிய நீர் ஆதாரங்களில் ஒன்றான செம்பரம்பாக்கம் ஏரி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குன்றத்தூர் வட்டத்தில் 25.51 சதுர கி.மீ பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. 24.00 அடி மொத்த உயரமும், 3,645 மில்லியன் கன அடி முழு கொள்ளளவும் கொண்ட இந்த ஏரியில், இன்றைய நிலவரப்படி நீர் இருப்பு 21 அடியாகவும், கொள்ளளவு 2,815 மில்லியன் கன அடியாகவும் உள்ளது. குறிப்பாக, அண்மையில் பெய்த கனமழை காரணமாக, கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஏரியின் நீர்மட்டம் ஒரு அடி உயர்ந்துள்ளது.
தற்போதைய நிலவரபடி ஏரிக்கு நீர் வரத்து 2,220 கன அடியாக இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், ஏரியின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு 500 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதனை ஸ்ரீபெரும்புதூர் எம்எல்ஏ செல்வப்பெருந்தகை அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது தண்ணீர் எவ்வளவு திறந்து விடப்பட்டுள்ளது? பராமரிப்பு பணிகள் எவ்வாறு நடந்துள்ளது? என்பது குறித்து கேட்டறிந்தார். ஆய்வுகளை முடித்த பின் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி தனசேகரனை, எம்எல்ஏ செல்வப்பெருந்தகை வசைபாடினார். அப்போது அவர், '' மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு தெரியாமல் தண்ணீரை திறந்து விடுகிறீர்கள்... மூன்று ஆண்டுகள் நான் திறந்து விட்டேன், கடந்த ஆண்டு கூட என்னிடத்தில் சொல்லவில்லை. நீங்களே மக்கள் பிரதிநிதியாக ஆகிவிட்டால் பிறகு எதற்கு அரசாங்கம்? பூசணிக்காய், தேங்காய் உடைத்து பூஜை போடுகிறீர்கள். மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு தண்ணீர் திறப்பது குறித்து தெரியப்படுத்துவதில்லை. இவர்களெல்லாம் தண்ணீரை திறக்க கூடாது, தொடக் கூடாது என நினைக்கிறீர்களா? எப்போது தான் இந்த சாதி வெறியில் இருந்து மீண்டு வரப் போகிறோமோ? என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரியிடம் ஆக்ரோஷமாக கேள்வி எழுப்பிவிட்டு சென்றார். இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
முன்னதாக, ஏரியின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வரும் நிலையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் கலைச்செல்வி மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கந்தசாமி ஆகியோர் ஏரியில் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, பருவமழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தனர்.