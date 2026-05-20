ETV Bharat / state

அமைச்சர்கள் பட்டியல் தலைமையிடம் இருந்து வரும் - செல்வப்பெருந்தகை தகவல்

அதிமுக - திமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை என்பது நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்து என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 20, 2026 at 3:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து எத்தனை அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்பார்கள் என தலைமையிடமிருந்து அறிவிப்பு கட்டாயம் வரும் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கிண்டியில் உள்ள காந்தி மண்டபத்தில், திராவிட பேரொளி அயோத்திதாச பண்டிதர் 181-ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர், மாபெரும் தலைவர் திராவிட பேரொளி பண்டிதர் அயோத்திதாசருக்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தி புகழ் பாடுவது நாங்கள் பெருமை அடைகின்றோம் என்று தெரிவித்தார். மேலும், “சட்டப் பேரவையில் நாங்கள் வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று, அயோத்திதாச பண்டிதருக்கு மணிமண்டபத்தை உருவாக்கினார்கள். அதற்கு நாங்கள் என்றும் நன்றி சொல்லக் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

மேலும், இனி வரும் காலங்களில் அந்த மணிமண்டபத்தை காக்க வேண்டும். அது மட்டுமில்லாமல், பக்கத்தில் உள்ள காமராஜர் மணிமண்டபம், காந்தி மணிமண்டபம் ஆகிய அனைத்தையும் நல்ல முறையில் பராமரிக்க வேண்டும். இதுதான் நாங்கள் இந்த அரசுக்கு வைக்கும் வேண்டுகோள்” என்று தெரிவித்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகையிடம், காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து எத்தனை அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்க உள்ளார்கள் என்ற கேள்வியை செய்தியாளர்கள் எழுப்பினர். அதற்கு, “தலைமையிலிருந்து அறிவிப்பு கட்டாயம் வரும்” என்று அவர் பதிலளித்தார்.

தொடர்ந்து, திருமாவளவனை முதலமைச்சராக்க திமுக - அதிமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதாக ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தது பற்றிய கேள்விக்கு, “எனக்கு தெரியவில்லை. என் கவனத்திற்கு எதுவும் வரவில்லை” என்று தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: அமைச்சரவையில் விசிக இடம் பெற வேண்டும்: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வலியுறுத்தல்

மேலும், முள்ளிவாய்க்காலில் இறந்தவர்களுக்கு தமிழகம் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு காங்கிரஸின் நிலைப்பாடு என்ன என்று வினவப்பட்டது. அதற்கு, “இதனை நிச்சயம் காங்கிரஸ் தலைமைக்கு கொண்டு செல்வேன். அவர்கள் முடிவு செய்வார்கள்” என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள பிளவு குறித்துப் பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, “அதிமுக - திமுக இணைவது குறித்து பத்திரிகைகளிலும், ஊடகங்களிலும் தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையிலேயே இணைகிறார்களா? என ஆயிரம் கேள்விகள் இருக்கின்றன. அதையெல்லாம் கடந்து இது நடந்திருக்குமா? என்று தெரியவில்லை. அப்படி இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்து என்று தெரிவித்தார்.

பாஜக கூட்டணியில் இருந்த அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவெக கூட்டணியில் இணைவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து காங்கிரஸின் நிலைப்பாடு என்ன? என்ற கேள்விக்கு, “நாங்கள் பரிசீலனை செய்வோம். எல்லோரும் கலந்து பேசுவோம்” என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

தவெக அமைச்சர் பட்டியல்
TVK MINISTERS LIST
செல்வப்பெருந்தகை
SELVAPERUNTHAGAI
TN CONGRESS MINISTERS LIST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.