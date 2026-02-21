ETV Bharat / state

'காங்கிரஸ் கட்சியினர் இனி முரண்பாடான கருத்துக்களை பேச மாட்டார்கள்' - செல்வப்பெருந்தகை

திமுக கூட்டணியில் இதுவரை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 21, 2026 at 6:57 PM IST

1 Min Read
சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சியில் இருப்பவர்கள், இனிமேல் திமுக கூட்டணி குறித்து முரண்பாடான கருத்துக்களை கூற மாட்டார்கள் என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் சூழலில் கூட்டணி, தொகுதிப் பங்கீடு என அரசியல் களமே சூடு பிடித்துள்ளது. இதுபோன்ற சூழலில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியில் உள்ள சில தலைவர்கள் ஆட்சியில் பங்கு என்று கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். குறிப்பாக, எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர், அகில இந்தியக் காங்கிரஸ் கட்சியின் தரவு பகுப்பாய்வு குழு தலைவர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி உள்ளிட்டோர் திமுகவை சங்கடப்படுத்தும் விதமாக தொடர்ந்து கருத்துக்களை தெரிவித்து வந்தனர்.

இதனால், திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணிக்குள் புகைச்சல் மற்றும் சலசலப்பு ஏற்பட்டுவிட்டதாகவும், இந்த கூட்டணி உறுதியாகாது எனவும் பாஜக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இந்த நிலையில் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பேசியதாவது, “கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நாங்களும் எங்களது பங்கை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். யார் யார் எத்தனை இடங்களில் போட்டியிடுவார்கள் என பேச்சுவார்த்தை நடத்தும், அந்தந்த கட்சித் தலைவர்கள் முடிவெடுப்பார்கள்.

மேலும், கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் எத்தனை இடங்கள் என்பதை காங்கிரஸ் தலைமை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறது. கூட்டணியில் இதுவரை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஏற்கனவே வலிமையாக இருக்கும் திமுக கூட்டணியில், தேமுதிக போன்ற சில கட்சிகள் சேர்வதால், கூட்டணி மேலும் வலிமை பெறும்” என்றார்.

செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
நீதிமன்றம் திமுக மூத்த அமைச்சர் மீது வழக்கு தொடர கூறியிருப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு, “திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் மீது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுப்பவர்கள், அதற்கு உண்டான பரிகாரத்தை அதே நீதிமன்றத்தில் தேடுவார்கள். எவ்வளவோ வழக்குகள் போட்டார்கள். எந்த வழக்கும் இதுவரை நிரூபிக்கப்படவில்லை. அதேபோல இந்த வழக்கையும் திமுகவும், திமுக அமைச்சர்களும் எதிர்கொள்வார்கள்” என்றார்.

தொடர்ந்து, கூட்டணி தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கும் சில தலைவர்கள் முரண்பாடான கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறார்களே என்ற கேள்விக்கு, “கூட்டணி குறித்து இனிமேல் முரண்பாடான கருத்துக்களை யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள்” என பதிலளித்தார்.

