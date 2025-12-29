ETV Bharat / state

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி ஆர்.எஸ்.எஸ். குரலாக ஒலித்து வருகிறார் - செல்வப்பெருந்தகை விளாசல்

இந்தியா கூட்டணியை சிதைத்து விடலாம் என்று பாஜக மற்றும் அண்ணாமலையின் பகல் கனவிற்கு காங்கிரஸ் கட்சியில் சில தற்குறிகள் பலியாகிவிடுகின்றனர் என செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 5:07 PM IST

சென்னை: பிரவீன் சக்கரவர்த்தி ஆர்.எஸ்.எஸ் குரலாக ஒலித்து வருவதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் 2026 சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கான விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன. இதனை இன்று பார்வையிட்ட பின் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “இதுவரை 2600 விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் விருப்ப மனுகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பேசுவது காங்கிரஸின் குரல் கிடையாது. காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் ஜோடங்கர், ராகுல் காந்தி இவர்கள் தான் எங்களுக்கு தலைவர்கள். கூட்டணிக்குள் குழப்பத்தை உண்டாக்கும் வகையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி செயல்பட்டு வருகிறார். இதற்கும், காங்கிரஸிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. எப்போதும் கூட்டணி குறித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் தான் முடிவெடுக்கும். ராகுல் காந்தியின் பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் விதமாக இது போன்ற செயல்களை அவர் செய்து வருகிறார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

காங்கிரஸை பொறுத்தவரை இந்தியா கூட்டணியில் பலமாக உள்ளது. பாஜகவை தமிழ்நாட்டில் காலூன்ற வைக்கும் முயற்சியில் மறைமுகமாக சில சக்திகள் வேலை செய்து வருகின்றன. களங்கம் விளைவிப்பவர்கள் எங்கள் கட்சியில் இருந்தாலும் சரி, வேறு கட்சியில் இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை காலூன்ற உளவு வேலை பார்ப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அனுமதிக்க முடியாது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் புல்டோசர் ஆட்சி, மிருகங்களின் ஆட்சி நடக்கிறது. ஏழை எளிய மக்களை புல்டோசர் கொண்டு இடிப்பது தான் உத்தரப்பிரதேசத்தின் ஆட்சி. பிரவீன் சக்கரவர்த்தி ஆர்.எஸ்.எஸ் குரலாக ஒலித்து வருகிறார். இதனை எப்படி அனுமதிக்க முடியும்? காங்கிரஸ் கட்சியினர் எப்போதும் பாஜகவை தூக்கிப் பிடிக்க மாட்டார்கள். ராகுல் காந்தி பெயரை பயன்படுத்தி காங்கிரஸுக்கு களங்கம் விளைவிக்க யாரையும் அனுமதிக்க முடியாது. இது குறித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டிக்கு புகார் அளித்துள்ளோம்.

இதையும் படிங்க: விஜய் அணியாக வந்தால் அணைத்துக் கொள்ளப்படுவார் - தமிழிசை செளந்தரராஜன்

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பின்னால் ஆர்.எஸ்.எஸ் - பாஜக உள்ளது. இவர் தனது தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்காகவும், விளம்பரத்திற்காகவும் பேசுகிறார். அவற்றை அனுமதிக்க முடியாது. தற்போது உத்தரப்பிரதேச ஆட்சியை தூக்கி பிடிப்பது எந்த விதத்திலும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. இந்தியா கூட்டணியை சிதைத்து விடலாம் என்று அண்ணாமலை போன்றோர் பகல் கனவு காண்கிறார்கள். அண்ணாமலை போன்றோரின் கனவுகளுக்கு எங்கள் கட்சியில் உள்ள சில தற்குறிகள் பலியாகின்றனர் என்று செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.

