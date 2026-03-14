இந்தியாவை டிரம்ப் தான் ஆட்சி செய்கிறார் - செல்வப்பெருந்தகை
இந்தியாவை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றால் ராகுல் காந்தி பிரதமராக வர வேண்டும் என்று செல்வப்பெருந்தகை பேசினார்.
Published : March 14, 2026 at 9:43 AM IST
சென்னை: சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக தமிழ்நாடு மக்கள் அச்சத்தில் இருக்கும் போது எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி இதை பற்றி வாய் திறந்தாரா? என காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கேள்வி எழுப்பிள்ளார்.
சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டைக் கண்டித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பாக எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடைபெற்றது. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி எஸ்.சி துறையின் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் ஏற்பாட்டில் சென்னை மாவட்ட தலைவர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ராஜேஷ் குமார், அகில இந்திய மீனவர் காங்கிரஸ் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் பெர்னாண்டோ உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
சிந்தாதிரிப்பேட்டைலிருந்து எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்று எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தை முற்றுகையிட முயன்ற அவர்களை காவல் துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர். இந்த பேரணியில் பெண்கள் விறகு அடுப்புகளை தலையில் சுமந்தபடி, சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை பாடையில் வைத்து ஒப்பாரி வைத்தபடி எடுத்து வந்தனர்.
இந்த பேரணியில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பேசுகையில், "இந்த ஆர்ப்பாட்டம் எதற்கு என்று அனைவருக்கும் தெரியும், கச்சா எண்ணெய் பற்றாக்குறையால் சிலிண்டர் விலை காங்கிரஸ் ஆட்சியில் 5 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்ட போது பாஜக நாடு முழுவதும் எப்படி போராடியது என தெரியும்.
மோடி ஆட்சியில் நட்பு நாடுகள் பகைவர்களாக மாறிவிட்டன. இந்தியாவை டிரம்ப் தான் ஆட்சி செய்கிறார். இந்தியா வல்லரசாக மாற நேரு செயல்பட்டார். ஆனால் இன்று அப்படியே நிலைமை மாறி உள்ளது. நாடு முழுவதும் காலி சிலிண்டர்கள் உடன் மக்கள் காத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு விவகாரம் குறித்து இதுவரை எதுவும் தெரிவிக்காதது ஏன்? மோடி ஆட்சியில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் அவதி அடைகிறார்கள்.
நம் நாட்டுக்குள் கப்பல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. மக்கள் பதற்றப்பட வேண்டாம் என மோடி கூறுகிறார். ஆனால் ராகுல் காந்தி, மோடி தான் பதற்றப்படுகிறார் என்று கூறுகிறார். இந்திய பிரதமர் ட்ரம்ப் தான் என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு மோடி இருக்கிறார். அனைத்து உரிமைகளையும் மோடி கையெழுத்துட்டு ட்ரம்புக்கு கொடுத்து விட்டார்.
நாம் யாரிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க வேண்டும் என தீர்மானிப்பது யார்? அமெரிக்கா சொல்வதை மோடி கேட்கலாம். ஆனால் இந்திய ஜனநாயகம் கேட்காது. இந்தியாவை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றால் ராகுல் காந்தி பிரதமராக வர வேண்டும். நமது வெளியுறவைத்துறை தோல்வி அடைந்துவிட்டது" என்றார்.