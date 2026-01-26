ETV Bharat / state

2026 தேர்தலில் காங்கிரஸ் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருக்கும் - செல்வப்பெருந்தகை

மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை சிதைக்க நினைக்கும் மோடி அரசை கண்டித்து வருகின்ற ஒன்றாம் தேதி முதல் பாதயாத்திரை மேற்கொள்ள உள்ளதாக செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.

செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர் சந்திப்பு
செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 26, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
சென்னை: வருகின்ற 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தீர்மானிக்கின்ற சக்தியாக இருக்குமென்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.

நாட்டின் 77-வது குடியரசு தின விழா நாடு முழுவதும் இன்று கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைமை அலுவலகமான சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் குடியரசு விழா கொண்டாடப்பட்டது. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை முன்னிலையில் நடந்த இவ்விழாவில், காங்கிரஸ் மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து, சேவா தள அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, "நம்முடைய தியாக தீபங்களாக, தியாக சுடராக இருக்கின்ற காங்கிரஸ் பேரியக்க தலைவர்கள் இந்த தேசத்திற்கு விடுதலையும், அரசியலமைப்பு சட்டத்தையும் இயற்றி கொடுத்தார்கள். ஆனால், அந்த சுதந்திரம் இன்று சிதைக்கப்படுகிறது.

செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

யாரெல்லாம் இந்த தேசத்தை நேசிக்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் இந்திய மண்ணை நேசிக்கிறார்களோ அவர்கள் வரலாற்றை திரும்பிப் பார்க்கும்போது காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர்கள் இல்லாமல் இந்த நாடு விடுதலை அடையவில்லை, அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை எழுதி முடிக்கவில்லை, இந்த நாடு ரிபப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா ஆகவில்லை என்பது தெரியும். எனவே, இதையெல்லாம் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நாம் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளோம்," என்றார்.

மேலும் அவர் பேசும்போது, "பாஜக தொடர்ந்து காங்கிரஸ் தலைவர்களை கொச்சைப்படுத்தி வருகின்றது. பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்ட பாஜகவினர் முதலில் வரலாறு படிக்க வேண்டும். எந்தவித ஆயுதமும் இல்லாமல் இந்தியாவிற்கு மகாத்மா காந்தி விடுதலையை பெற்று தந்தார். அகிம்சை முறையில் காந்தி நடத்திய போராட்டம் பிரிட்டிஷ்காரர்களை கலங்கடிக்க செய்தது. இதெல்லாம் தெரியாத பாஜக அரசும், பாஜக தலைவர்களும் வரலாற்று தவறுகளை செய்து வருகின்றார்கள்.

ஆகையால், இந்த குடியரசு தினத்தில் ஒரு சபதம் ஏற்போம். வருகின்ற 2026 தேர்தலில் காங்கிரஸ் தீர்மானிக்கின்ற சக்தியாக இருக்கும். காங்கிரஸ் கட்சியின் வரலாற்றை வீடுதோறும் எடுத்துச் செல்ல இருக்கின்றோம். மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை சிதைக்க நினைக்கும் மோடி அரசை எதிர்த்து பிப்.9ஆம் தேதி முதல் பாதயாத்திரை மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம். சென்னை, கன்னியாகுமரி, கோவை, திருச்சி உள்ளிட்ட பல மண்டலங்களை உருவாக்கி, அதன்வாரியாக பாதயாத்திரை மேற்கொள்ள உள்ளோம்” என்றார்.

சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடந்த குடியரசு விழா
சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடந்த குடியரசு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: தவெகவுக்கு வாக்களிக்க வெளிநாடுகளிலிருந்து 3 லட்சம் பேர் வருவார்கள்: செங்கோட்டையன் பேட்டி

இதேபோல, சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தேசியக்கொடியை ஏற்றி மரியாதை செலுத்தினார். பிறகு தொண்டர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது.

கம்யூனிஸ்டுகள் மக்கள் பக்கம் தான்: தொடர்ந்து திமுக கூட்டணியில் உள்ளவர்களை அடிமையாக வைத்திருக்கிறார்கள் என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கருத்துக்கு பதிலளித்த வீரபாண்டியன், "இந்த நூற்றாண்டுகளில் எந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கும் ஆளாகாத கட்சி என்றால் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான். அவர் சுட்டிக்காட்டுகின்ற போராட்டத்திற்கு எல்லாம் நாங்கள் தான் தலைமை, எல்லா போராட்டங்களுக்கும் நான் சென்றிருக்கிறேன். உழைக்கும் மக்கள் - அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கை என்றால் கம்யூனிஸ்டுகள் எப்போதுமே உழைக்கும் மக்களுடனே நிற்கும் என்பது முதலமைச்சருக்கே தெரியும்” என்றார்.

