பீகார் போல அதிமுகவை கபளீகரம் செய்ய பாஜக திட்டம் - செல்வப்பெருந்தகை

காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கருத்து இருந்தாலும், கட்சித் தலைமை தான் எடுக்கும் என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 6, 2026 at 1:53 PM IST

தூத்துக்குடி: பீகார் போல அதிமுகவை கபளீகரம் செய்ய பாஜக திட்டமிட்டு வருகிறது என செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.

நாங்குநேரி சம்பவத்தில் காயம் அடைந்தவர்களுக்கு ஆறுதல் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வாகை குளம் விமானம் நிலையம் வந்தார். அங்கு அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது, “அதிமுக கூட்டணி பொருந்தாத கூட்டணி, மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட கூட்டணி. பாஜக, அதிமுக என்பது மூழ்கும் கப்பல். தெரியாமல் சில பேர் ஏறி உட்கார்ந்து உள்ளார்கள். அவர்கள் இறங்க வாய்ப்புள்ளது. அதே நேரத்தில் இந்திய கூட்டணி வலிமை வாய்ந்தது, தமிழ்நாடு மக்கள் தலை நிமிர செய்யகூடிய கூட்டணி, NDA கூட்டணி தலை குனிய செய்ய கூடிய கூட்டணி. மோடி, அமித்ஷா எங்கு கையொப்பம் இட சொல்கிறார்களோ அங்கு கையொப்பமிட்டு தமிழர்களின் உரிமையை தாரை வார்த்து தலை குனிய வைத்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. தேர்தல் பின்பு அதிமுக இருக்குமா? அல்லது அந்த கட்சியை பாஜக விழுங்குமா? என்ற செய்தி பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.

பீகார் மாநிலத்தில் நிதிஷ் குமார் முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து இறக்கி விட்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆக்கப்பட்டு உள்ளார். பாஜகவினர் முதலமைச்சராக வர உள்ளனர். அதே போன்று அதிமுகவை கபளீகரம் செய்ய பாஜக திட்டமிட்டு வருகிறது. ஏமாந்து போனது அதிமுக தான், தமிழர் உரிமைகளை தாரை வார்த்து கொடுப்பது நியாயம் இல்லை. கலைஞர், காமராஜர் தமிழ்நாட்டு உரிமைகளை மீட்டு, மக்களை பாதுகாத்து, தலை நிமிர செய்தார்கள்.

ஆனால் அதிமுக மத்திய அரசிடம் அடமானம் வைத்து விட்டு தப்பித்தால் போதும் என்று உள்ளனர். இதனை மக்கள் கூர்ந்து கவனித்து வருகிறார்கள். உரிமைக்காக யார் குரல் கொடுக்கிறார், டெல்லியில் யார் அடமானம் வைக்கிறார்கள் என்று நன்றாக புரிந்து வைத்து கொண்டு தேர்தலில் படிப்பினை கொடுக்க உள்ளார்கள். மக்கள் அதிமுகவை புறம் தள்ளி விட்டார்கள். அது தேர்தலுக்கு பின்பு தெரியும். காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கருத்து உள்ளது, ஆனால் முடிவு தலைமை எடுக்கும். அந்த வகையில் கட்சித் தலைமை வழிகாட்டிதலின் பெயரில் இயங்கி வருகிறோம்” என்றார்.

பட்டியலின மக்கள் அதிகமாக வன்கொடுமை செய்யப்படுவது தமிழ்நாட்டில் தான் என அதிமுக குற்றசாட்டு வைத்துள்ளது குறித்த கேள்விக்கு செல்வப்பெருந்தகை பதில் கூறுகையில், “வன்கொடுமை, கலவரம் எங்கு நடந்தாலும் கண்டிக்கத்தக்கது. ஆனால் அதே நேரம் அதிமுக காலத்தில் ஓப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும், அதை வைத்து சொல்ல வேண்டும். இனி வரும் காலங்களில் நடக்க கூடாது. சட்டம் ஒழுங்கு கட்டுப்படுத்தி தான் வைத்துள்ளனர். தமிழ்நாடு பெண்கள் வாழ உகந்த மாநிலமாக உள்ளதாக மத்திய அரசே கூறி உள்ளது” என்றார்.

