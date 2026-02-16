மதுரை காங்கிரஸ் கூட்டத்தால் மாணிக்கம் தாகூருக்கு சிக்கல்? பெங்களூரு விரைந்த செல்வப்பெருந்தகை!
Published : February 16, 2026 at 6:04 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கமிட்டி குறித்து பொதுவெளியில் பேசும் நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து கட்சியின் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவிடம் ஆலோசிக்க செல்வப்பெருந்தகை பெங்களூரு சென்றார்.
காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில், மதுரையில் நேற்று (பிப்.15) செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், திமுக-விடம் கூடுதல் தொகுதிகளை கேட்பது, ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 7 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
அதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய மாணிக்கம் தாகூர், '' அன்போடும், மரியாதையோடும் எங்களை நடத்தினால் நாங்களும் அப்படி இருப்போம். மரியாதை தராவிட்டால் திருப்பி அடிப்போம். காங்கிரஸ் கட்சியின் லட்சியமே மதுரை வடக்கு தொகுதி தான். அந்த தொகுதி நிச்சயமாக வேண்டும். எங்களிடம் குறைவான ஆட்கள் இருக்கலாம். பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால், எங்கள் ஆதரவு இல்லாமல் திமுக அரியணை ஏறியிருக்க முடியாது.'' என காட்டமாக பேசினார். இந்த பேச்சு திமுக - காங்கிரஸ் இடையே பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் கட்சித் தலைமை வரை எதிரொலித்துள்ளது.
இந்த நிலையில் இதுதொடர்பாக இன்று பெங்களூருவுக்கு செல்ல சென்னை விமான நிலையம் வந்த தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, '' பெங்களூரு செல்வது திடீர் பயணம் அல்ல. அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பெங்களூரூவில் உள்ளார். தமிழ்நாட்டு அரசியல் நிலவரம் குறித்து அவரிடம் ஆலோசனை செய்ய உள்ளேன்.
மதுரை மாவட்ட காங்கிரஸ் நடத்திய கூட்டம் குறித்து எனக்கு தெரியாது. கட்சித் தலைமை என்ன வழி காட்டுகிறதோ, அதை பின்பற்றுபவன் தான் செல்வப்பெருந்தகை. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்கள் யாரும் பொதுவெளியில் கூட்டணி பற்றி பேசக்கூடாது என ராகுல் காந்தி உட்பட மூத்த தலைவர்கள் தெளிவாக கூறிவிட்டனர்.
மேலும், இதற்காக தான் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையில் ஐந்து நபர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த குழு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. ஆகையால் கூட்டணி குறித்து பொதுவெளியில் யாரும் பேசக்கூடாது. அகில இந்திய தலைமையும், மாநில தலைமையும் இதை தான் கூறுகிறோம்.
பொதுவெளியில் எதைப் பேச வேண்டுமோ, அதைதான் பேச வேண்டும். அறைக்குள் பேசுவதை பொதுவெளியில் பேசலாமா? எங்களது தேவைகளை கட்சித் தலைமையிடம் தெரிவிப்போம். அவர்கள் வழிகாட்டுதல்படி நடப்போம்.
காங்கிரஸ் கமிட்டி குறித்து பொதுவெளியில் பேசுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது தொடர்பாக தான் இன்று என்னை பெங்களூரு அழைத்துள்ளார்கள். அதுகுறித்து இன்று ஆலோசனை செய்வோம். ஜனநாயகத்திற்கு முரணாக, அகில இந்திய காங்கிரஸ் வழிகாட்டுதலுக்கு முரணாக யார் நடந்தாலும் தவறு தவறுதான்.'' என்று செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.