விஜய் - பிரவீன் சக்கரவர்த்தி சந்திப்பு குறித்து பதில் சொல்ல முடியாது - செல்வப்பெருந்தகை

தேர்தலில் கண்ணியமான, மரியாதையான 'சீட்'கள் கிடைக்கும் என்றும் திமுக எப்போதும் காங்கிரஸ் கட்சியை குறைத்து மதிப்பிடாது எனவும் செல்வப்பெருந்தகை கூறியிருக்கிறார்.

செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர் சந்திப்பு
செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 6, 2025 at 2:49 PM IST

1 Min Read
சென்னை: விஜய் - பிரவீன் சக்கரவர்த்தி சந்திப்பு குறித்து எவ்வித புகைப்படமும் வெளியே வரவில்லை; அவர்களும் தங்களது சந்திப்பு குறித்து சொல்லவில்லை என்பதால் யூகங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

அம்பேத்கர் நினைவு நாளையொட்டி, சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள சத்தியமூர்த்தி பவனில் வைக்கப்பட்டுள்ள அம்பேத்கர் உருவ படத்திற்கு தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

அதன் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி - விஜய் சந்திப்பு குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, “அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேசுவதற்கு கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையில் ஐவர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளLது. மரியாதை நிமித்தமாக அந்த குழுவினர் அனைவரும் தமிழக முதல்வரை சந்தித்தோம்.

வருகிற தேர்தலை பொருத்தவரை திமுக தொகுதி பங்கீட்டு குழு அமைத்தவுடன், அந்த குழுவிடம் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம். தற்போது இந்தியா கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் நான் இருக்கிறேன். இந்நிலையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி விஜயை சந்தித்தார் என சொல்வது வியப்பாக உள்ளது. அவர்கள் சந்திப்பு பற்றி எனக்கு தெரியாது.

மேலும் அவர்கள் சந்தித்தற்கான புகைப்படங்களும் வெளியாகவில்லை. அவர்களும் தெரிவிக்கவில்லை. எனவே யூகங்களுக்கு பதிலளிக்க முடியாது. அதிகாரப்பூர்வமான குழு எங்களுடையதுதான். அதிகாரப்பூர்வமாக அவர்கள் சந்தித்தார்கள் என்று தெரிய வந்தால் அதுகுறித்து அகில இந்திய தலைமையிடம் கேட்பேன்,” என்றார்.

திமுகவில் புதிதாக மக்கள் நீதி மய்யம் இணைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சீட் குறைவதற்கு வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த செல்வப்பெருந்தகை, "கண்ணியமான, மரியாதையான எண்ணிக்கையில் எங்களுக்கு தொகுதிகள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். திமுக எப்போதும் காங்கிரஸ் கட்சியை குறைத்து மதிப்பிடாது," என்றார்.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து கேட்டதற்கு, “இந்த விவகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ள நிலையில் சட்டம் தன் கடைமையை செய்யும். இந்த விவகாரத்தால் திருப்பரங்குன்றத்தை கலவர பூமியாக்க மக்கள் விடமாட்டார்கள்," என பதிளித்தார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி திருப்பரங்குன்றம் விவாகரத்தில் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாரே என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "பாஜகவின் முழுமையான அடிமையாக அதிமுக மாறிவிட்டது என்றும், அவர்கள் சொல்வதை, எழுதி கொடுப்பதை எடப்பாடி சொல்கிறார் என்றும் கூறியதோடு, இல்லையென்றால் ஒரு மாதத்தில் முடிக்க வேண்டும் என எஸ்.ஐ.ஆருக்கு ஆதரவு தருவாரா? என்று செல்வப்பெருந்தகை கேள்வி எழுப்பினார்.

