கூட்டணி ஆட்சி பேச்சுக்கு முடிவு கட்டிய முதல்வர்... செல்வப்பெருந்தகை சொல்வது என்ன?

கூட்டணி ஆட்சி விவகாரத்தில் எங்கள் தலைமையும், திமுக தலைமையும் சேர்ந்து பேசி தீர்வு காண்பார்கள் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.

செல்வப்பெருந்தகை
செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 11, 2026 at 7:28 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டிற்கு கூட்டணி ஆட்சி ஒத்து வராது என்று முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியதில் என்ன பிரளயம் ஏற்பட்டு விட்டது? என்று செல்வப்பெருந்தகை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவரிடம், ''தமிழ்நாட்டிற்கு கூட்டணி ஆட்சி ஒத்து வராது'' என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியது குறித்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு செல்வப்பெருந்தகை, ''முதல்வர் சொன்னதில் என்ன பிரளயம் ஏற்பட்டு விட்டது? ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து உள்ளது. எங்கள் கட்சித் தலைவர்கள் அவர்களுடைய கருத்தை சொல்வார்கள். முதலமைச்சர் அவருடைய கருத்தையும், கட்சியின் கருத்தையும் சொல்லி இருக்கிறார். எல்லாவற்றையும் சேர்த்து அமர்ந்து பேசி எங்கள் அகில இந்திய தலைவர்களும், முதலமைச்சரும் பேசி நல்ல முடிவு எடுப்பார்கள். இதில், அவர் இப்படி சொல்லிவிட்டார்... இவர் இப்படி சொல்லிவிட்டார் இதனால் கூட்டணிக்குள் பிரச்சினை இருக்குமா? விரிசல் வருமா? என்று நிறைய பேர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், அதற்கு வாய்ப்பில்லை'' என்றார்.

மத்திய பட்ஜெட் குறித்து பேசிய அவர், ''மத்திய அரசு நிதி நிலை அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டிற்கு என்று எந்த அறிவிப்பும் கிடையாது. நாளைக்கு நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய இருக்கிறோம். இந்தியா கூட்டணி சார்பாக, மதச் சார்பற்ற கூட்டணி சார்பாக, தொழிற்சங்கங்கள் சார்பாக எல்லோரும் சேர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளோம்'' என கூறினார்.

2006-ல் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்காதது தவறு என எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் கூறி இருக்கிறாரே என்ற கேள்விக்கு, ''2006 இல் நான் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவராக இல்லை. அப்போது யார் இருந்தார்களோ, அவர்களிடம் கேட்டால் சரியான விடை கிடைக்கும். எங்கள் தலைமையும், திமுக தலைமையும் சேர்ந்து பேசி இதற்கு தீர்வு காண்பார்கள். எல்லோருக்கும் பேச்சுரிமை, எழுத்துரிமை, கருத்துரிமை இருக்கிறது. அவரவர்கள் கருத்தை அவரவர்கள் சொல்கிறார்கள். முடிவெடுக்க வேண்டியவர்கள் எங்கள் அகில இந்திய தலைமையும், திராவிட முன்னேற்றக் கழக தலைவரும் தான்.

ஆரம்பத்தில் கரூர் சம்பவம் பற்றி பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.. உண்மை வெளியில் வரும் என்றார். தவெக கொடி பறக்கிறது, காலம் கனிந்துவிட்டது, பழம் நழுவி பாலில் விழுந்துவிட்டது என்றார். இப்போது ஊழல்வாதி திரைப்படத்தில் ஊழல் செய்துள்ளீர்கள் (விஜய்யை) என்கிறார். ஒரு மனிதனுக்கு எத்தனை வாய் இருக்கும்? எத்தனை முகம் இருக்கும்? நாங்கள் அப்படி எல்லாம் பேச மாட்டோம். எங்கள் கூட்டணி சரியாக இருக்கிறது.'' என்றார்.

திருமாவளவனுக்கு ஆலோசனை சொல்லும் அளவிற்கு செல்வப்பெருந்தகை பெரிய ஆள் இல்லை என அக்கட்சியின் நிர்வாகி வன்னியரசு பேசியது குறித்த கேள்விக்கு, ''நாங்கள் ஆலோசனையே சொல்லவில்லை.. அரைவேட்காட்டுத்தனமாக யாராவது பேசினால் நான் பதில் சொல்ல முடியாது. மதுரையில், ராமதாஸ் கூட்டணிக்கு வந்தால் ஏற்றுக் கொள்வீர்களா? என்று கேட்டார்கள். இதற்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது, முதல்வரிடம் கேளுங்கள், அவர் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று தான் சொன்னேன். இதை திரித்து போடுகிறார்கள். அதைப் பார்த்து கண்டனம் தெரிவிக்கிறார்கள். இதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது?'' என்றார்.

இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் கலக்கத்தில் இருப்பதாக அன்புமணி ராமதாஸின் கருத்து குறித்த கேள்விக்கு, ''அவர் தான் கலக்கத்தில் இருக்கிறார். தந்தையிடம் கலக்கத்தில் இருக்கிறார், கட்சியிடம் கலக்கத்தில் இருக்கிறார். தேர்தல் ஆணையம் குறித்து கலக்கத்தில் இருக்கிறார். அதற்கு மேல் நிறைய கலக்கங்கள் உள்ளன. எங்களுக்கு எந்த கலக்கமும் இல்லை.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்து விட்டோம். கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் அகில இந்திய தலைமை தான் முடிவு எடுக்கும். அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி எடுக்கும் முடிவுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும்.'' என்றார்.

விஜயுடன் கூட்டணி வைத்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் பேசுவது குறித்த கேள்விக்கு, ''அது பற்றி தெரியாது'' என்று பதில் அளித்தார்.

