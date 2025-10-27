கரூர் சம்பவம் குறித்த கேள்வி எங்கள் காதில் விழாது - செல்வப்பெருந்தகை உருக்கம்!
செம்பரம்பாக்கம் ஏரி விவகாரம் குறித்து எங்களுக்குள்ளே பேசி தீர்த்துவிட்டோம் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 27, 2025 at 6:21 PM IST
சென்னை: கரூர் சம்பவம் தொடர்பான கேள்விகள் எங்கள் காதிலேயே விழாது என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான வாழப்பாடி ராமமூர்த்தியின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள வாழப்பாடி ராமமூர்த்தியின் உருவச்சிலைக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து சத்யமூர்த்திபவனில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த வாழப்பாடி ராமமூர்த்தியின் உருவப்படத்திற்கும் அவர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
அப்போது அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்த பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி தமிழக மக்களின் நலனுக்காக பாடுபட்டவர். காவேரி பிரச்சனையின்போது கர்நாடக அரசை கண்டித்து தனது மத்திய அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகியவர். அப்படிப்பட்ட மாபெரும் தலைவருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்துவதில் தமிழக காங்கிரஸ் பெருமிதம் கொள்கிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை தவெக தலைவர் விஜய் சென்னைக்கு வரவழைத்து ஆறுதல் தெரிவிக்கும் நிகழ்வு குறித்த கேட்டதற்கு, “இந்த கேள்விகள் எங்கள் காதிலேயே விழாது. நாங்கள் இன்னும் அந்த துயர சம்பவத்தில் இருந்து மீளவில்லை. ஆகையால் அதற்கு எங்களால் எந்த கருத்து கூற முடியாது” என்றார்.
செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறப்பு விவகாரம் குறித்த கேள்விக்கு, “அந்த பிரச்சனை குறித்து எங்களுக்குள்ளேயே பேசி தீர்த்து விட்டோம். ஆகையால் இனி அது குறித்து பேச வேண்டியதல்ல. அந்த பிரச்சனை முடிந்துவிட்டது. ராகுல் காந்தியின் மிக அன்பான சகோதரராக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளார். இருந்தாலும் கூட்டணி என்றால் அதனை தீர்மானிப்பது அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைமையும், ராகுல் காந்தியும் தான். அவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியபின் விரைவில் இதுகுறித்து அறிவிப்பு வெளியாகும்" என்றார்.
பின்னர் அவரிடம் பருவ மழை காரணமாக தொடர் மழை பெய்து வரும் நிலையில் அவற்றுக்கு தமிழக அரசு எடுத்துவரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு, "கடந்த ஆண்டுகளில் பருவமழையின்போது சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியிருப்பதை பார்த்திருப்போம். ஆனால், இந்த ஆண்டு அதுபோல் இல்லை. தமிழ்நாடு அரசு மழைக்காலப் பணிகளை மிக சிறப்பாக மேற்கொண்டு வருகிறது. சென்னை மக்கள் மழை குறித்த பயமின்றி உள்ளனர்” என்றார்.