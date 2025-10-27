ETV Bharat / state

கரூர் சம்பவம் குறித்த கேள்வி எங்கள் காதில் விழாது - செல்வப்பெருந்தகை உருக்கம்!

செம்பரம்பாக்கம் ஏரி விவகாரம் குறித்து எங்களுக்குள்ளே பேசி தீர்த்துவிட்டோம் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 6:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கரூர் சம்பவம் தொடர்பான கேள்விகள் எங்கள் காதிலேயே விழாது என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான வாழப்பாடி ராமமூர்த்தியின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள வாழப்பாடி ராமமூர்த்தியின் உருவச்சிலைக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து சத்யமூர்த்திபவனில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த வாழப்பாடி ராமமூர்த்தியின் உருவப்படத்திற்கும் அவர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி படத்திற்கு மரியாதை செலுத்திய செல்வப்பெருந்தகை
வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி படத்திற்கு மரியாதை செலுத்திய செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்த பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி தமிழக மக்களின் நலனுக்காக பாடுபட்டவர். காவேரி பிரச்சனையின்போது கர்நாடக அரசை கண்டித்து தனது மத்திய அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகியவர். அப்படிப்பட்ட மாபெரும் தலைவருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்துவதில் தமிழக காங்கிரஸ் பெருமிதம் கொள்கிறது” என்றார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை தவெக தலைவர் விஜய் சென்னைக்கு வரவழைத்து ஆறுதல் தெரிவிக்கும் நிகழ்வு குறித்த கேட்டதற்கு, “இந்த கேள்விகள் எங்கள் காதிலேயே விழாது. நாங்கள் இன்னும் அந்த துயர சம்பவத்தில் இருந்து மீளவில்லை. ஆகையால் அதற்கு எங்களால் எந்த கருத்து கூற முடியாது” என்றார்.

செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறப்பு விவகாரம் குறித்த கேள்விக்கு, “அந்த பிரச்சனை குறித்து எங்களுக்குள்ளேயே பேசி தீர்த்து விட்டோம். ஆகையால் இனி அது குறித்து பேச வேண்டியதல்ல. அந்த பிரச்சனை முடிந்துவிட்டது. ராகுல் காந்தியின் மிக அன்பான சகோதரராக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளார். இருந்தாலும் கூட்டணி என்றால் அதனை தீர்மானிப்பது அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைமையும், ராகுல் காந்தியும் தான். அவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியபின் விரைவில் இதுகுறித்து அறிவிப்பு வெளியாகும்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: வடகிழக்கு பருவ மழை... இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் இவை தான்... அரசு அதிரடி தகவல்!

பின்னர் அவரிடம் பருவ மழை காரணமாக தொடர் மழை பெய்து வரும் நிலையில் அவற்றுக்கு தமிழக அரசு எடுத்துவரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு, "கடந்த ஆண்டுகளில் பருவமழையின்போது சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியிருப்பதை பார்த்திருப்போம். ஆனால், இந்த ஆண்டு அதுபோல் இல்லை. தமிழ்நாடு அரசு மழைக்காலப் பணிகளை மிக சிறப்பாக மேற்கொண்டு வருகிறது. சென்னை மக்கள் மழை குறித்த பயமின்றி உள்ளனர்” என்றார்.

TAGGED:

செல்வப்பெருந்தகை
கரூர் சம்பவம்
செம்பரம்பாக்கம் ஏரி
KARUR STAMPEDE
SELVAPERUNTHAGAI ABOUT TVK KARUR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.