செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் வருமான வரித்துறை சோதனை- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம்
தேர்தல் பிரச்சாரம் நிறைவடைய 48 மணிநேரம் கூட இல்லாத நிலையில் எதிர்க்கட்சியினரை முடக்க, ஒன்றிய பாஜக. அரசு செய்துகொண்டிருக்கும் அட்டூழியத்திற்கு தேர்தலில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தக்க பதிலடி கொடுப்பார்கள் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 20, 2026 at 12:25 PM IST
சென்னை: வருமான வரித் துறையின் சோதனையால் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையின் பரப்புரையை முடக்க மத்திய பாஜக அரசு சதி செய்வதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான தேர்தல் பிரச்சாரம் நாளை (ஏப்ரல் 21) மாலை 5 மணியுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் அரசியல் கட்சியினர், தொண்டர்கள் வீடுவீடாகச் சென்று வாக்குச் சேகரித்து வருகின்றனர்.
அதே போல், வாக்காளர்களுக்கு அரசியல் கட்சியினர் பணப்பட்டுவாடா செய்வதைத் தடுக்கும் வகையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அத்துடன், வாகன சோதனைகளையும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
அந்த வகையில், ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வேட்பாளரும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான செல்வப்பெருந்தகையின் சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள இல்லத்தில் இன்று (ஏப்ரல் 20) காலை முதல் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். எனினும், தற்போது வரை பணமோ, ஆவணங்களோ கைப்பற்றப்படவில்லை என்று தகவல் கூறுகின்றன.
அதைத் தொடர்ந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குன்றத்தூர் ஒன்றியம், படப்பை ஊராட்சியில் சண்முகா நகரில் வசித்து வருபவர் திமுக பிரமுகரான ஆ.மனோகரன். இவர் மாவட்ட ஊராட்சிக் குழுத் தலைவராக பதவி வகித்து வருகிறார். இவரது மனைவி சரஸ்வதி குன்றத்தூர் ஒன்றியத்தில் ஊராட்சி குழுத் தலைவராக உள்ளார். இவரது இல்லத்திலும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். எதுவும் கைப்பற்றப்படாத நிலையில் அதிகாரிகள் அங்கிருந்து புறப்பட்டனர்.
As Shri. @RahulGandhi Ji arrives in Tamil Nadu today to undertake a crucial election campaign, the Income Tax Department with the hindi speaking officials as, under the pretext of a ‘search’, unlawfully confined me within the Sriperumbudur Assembly Constituency, effectively…— Selvaperunthagai K (@SPK_TNCC) April 20, 2026
செல்வப்பெருந்தகையின் இல்லத்தில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். வருமான வரித்துறை சோதனை குறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தள பக்கத்தில், "தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று தமிழ்நாட்டிற்கு வந்திருக்கும் வேளையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை என்ற போர்வையில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதிக்குள் என்னை சட்டவிரோதமாக சிறை பிடித்தனர். இதனால் நான் பொதுமக்களைச் சந்தித்து வாக்கு சேகரிப்பது தடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது திட்டமிட்ட செயல், இது எதிர்க்கட்சிகளின் நடவடிக்கைகளை பலவீனப்படுத்துவதற்கான முயற்சியாகும். அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்ட இந்த செயலை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன். ஜனநாயகக் குரல்களை ஒடுக்கும் இது போன்ற முயற்சிகளை உறுதியாக எதிர்த்து நிற்பேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் சகோதரர் செல்வப்பெருந்தகை அவர்களது பரப்புரையை முடக்க நினைக்கும் சதிக்குக் கடும் கண்டனம்!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 20, 2026
இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு என்பதை மறந்து, தேர்தல் பிரசாரம் முடிவடைய இன்னும் 48 மணிநேரம் கூட இல்லாத நிலையில், எதிர்க்கட்சியினரை முடக்க, தோல்வி பயத்தில் ஒன்றிய… https://t.co/wMnxshlze9
அதே போல் திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்ச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனது அதிகாரப்பூர்வ் எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் சகோதரர் செல்வப்பெருந்தகை அவர்களது பரப்புரையை முடக்க நினைக்கும் சதிக்குக் கடும் கண்டனம்! இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு என்பதை மறந்து, தேர்தல் பிரசாரம் முடிவடைய இன்னும் 48 மணி நேரம் கூட இல்லாத நிலையில், எதிர்க்கட்சியினரை முடக்க, தோல்வி பயத்தில் ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு செய்து கொண்டிருக்கும் அட்டூழியத்திற்குத் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தக்க பதிலடி கொடுப்பார்கள்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.