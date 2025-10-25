எங்களுக்கு இருக்கும் சுயமரியாதையை கூட விடணுமா? அமைச்சர் துரைமுருகன் பேச்சால் செல்வப்பெருந்தகை கொந்தளிப்பு!
தொகுதிக்குட்பட்ட ஒரு ஏரியை திறப்பதை குறித்து ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியிடம் சொல்வது அவசியம் இல்லையா? எங்களுக்கு இருக்கும் சுயமரியாதையை கூட விட வேண்டுமா? என செல்வப்பெருந்தகை ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 25, 2025 at 7:06 PM IST
சென்னை: செம்பரம்பாக்கம் ஏரி விவகாரத்தில் அமைச்சர் துரைமுருகனின் கருத்து தனக்கு வருத்தமளிப்பதாக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் சட்டநாத கரையாளரின் 116 ஆம் ஆண்டு பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு, சத்தியமூர்த்தி பவனில் அவரின் திருவுருவப்படத்திற்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப் பெருந்தகை மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து அவரிடம், செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறப்பு தொடர்பாக உங்களின் கருத்து வருத்தம் அளிப்பதாக அமைச்சர் துரைமுருகன் கூறியது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்து பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, ''ஒரு மூத்த அமைச்சர், மாபெரும் இயக்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் இப்படி பேசலாமா? அவர் இப்படி பேசியது மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது. துரைமுருகன் நான் மதிக்கக்கூடிய அமைச்சர். அவர் அப்படி பொதுவெளியில் பேசுவது வருத்தம் அளிக்கிறது. நான் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி, எனது தொகுதியில் ஏறக்குறைய நான்கரை லட்சம் மக்கள் வசிக்கிறார்கள். அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் நான்.
செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை என்னை கேட்டுவிட்டு திறக்க வேண்டும் என நான் சொல்லவில்லை, எனக்கு ஏன் தகவல் சொல்லவில்லை? என்று தான் நான் கேட்கிறேன், அது என் உரிமை. நான் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து அது போல பேசவில்லை, நானாக பேசியதை யாரோ எடுத்து செய்தியாக்கி விட்டார்கள்.
நாங்கள் எப்போதும் வரம்பு மீறி பேச மாட்டோம், எங்களுக்கு என்று ஒரு வரையறை உள்ளது. தொகுதிக்குட்பட்ட ஒரு ஏரி திறப்பது குறித்து ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியிடம் சொல்வது அவசியம் இல்லையா? எங்களுக்கு இருக்கும் சுயமரியாதையை கூட விட வேண்டுமா? ஏரியை ரகசியமாக திறந்து விடுகின்றனர். இதை கேட்டதால், என்னை குற்றவாளியாக்க பார்க்கிறார்கள்.
தமிழ்நாடு நான்கைந்து ஆண்டுகளாக முதன்மை மாநிலமாக உள்ளது. ஆட்சி முன்னேறி செல்லும் பொழுது அதிகாரிகள் இவ்வளவு பெரிய தவறை செய்கிறார்கள். அதிகாரிகளையும், ஆட்சியாளர்களையும் நாம் ஒன்றாக சேர்த்து பார்க்க வேண்டாம். நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் இப்படி பேசியதுதான் வேதனையாக உள்ளது. எங்களை முதன்மை விருந்தாளியாக உட்கார வையுங்கள், படையல் போடுங்கள் என்று நாங்கள் கேட்கவில்லை. ஒரு தகவல் சொன்னால் எங்கெல்லாம் தண்ணீர் போகிறதோ? அந்த கிராம ஊராட்சிகளுக்கு சென்று மக்களை சந்திப்போம், கவனமாக இருக்க சொல்வோம். தவறை நீங்கள் செய்துவிட்டு, அதை நியாயப்படுத்துவது தான் வேதனையாக உள்ளது. காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரை போனில் தொடர்பு கொண்டால் அவர் எடுப்பதே இல்லை'' என குற்றம்சாட்டினார்.