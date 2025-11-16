ஐயப்ப பக்தர்களின் இருமுடிகளை விமானத்தில் அனுமதிக்க வேண்டும் - செல்வப்பெருந்தகை கோரிக்கை!
எஸ்ஐஆர்-யை எதிர்த்து தவெக போராட்டம் நடத்துவது வரவேற்கத்தக்கது என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.
Published : November 16, 2025 at 8:08 PM IST
சென்னை: விமானத்தில் சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களின் இருமுடிகளை கொண்டு செல்ல மத்திய அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று (நவ.16) தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், ''பாஜக இந்துக்களுக்கு பாடுபடுகிற கட்சி என்கிறார்கள். பாஜக இந்துக்கள் கட்சி என கூறுகிறார்கள். நானும் இந்து தான் ஆனால், சபரிமலை செல்கின்ற பக்தர்கள் இருமுடி பைகளை விமானத்தில் கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அப்படி என்றால், இவர்கள் இந்துக்களின் ஆதரவாளர்களா? இந்து பக்தர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுபவர்களா? என்ற கேள்வி எழுகிறது. எதற்காக இந்துக்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை பாஜக அரசு எடுக்கிறது? தென்னிந்திய பக்தர்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பக்தர்கள் விமானத்தில் இருமுடி எடுத்து செல்ல முடியாத நிலையில் பெரும் கவலை அடைந்துள்ளனர். இறைவனை வழிபட வேண்டும் என்பது தானே அவர்களின் நோக்கம். எல்லா இறைவனையும் வழிபட வேண்டும் என்பதுதான் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் நோக்கம்.
இந்துக்களுக்காக குரல் கொடுக்கின்றோம், இந்துக்களுக்காக இந்த இயக்கம் இருக்கிறது என்று கூறும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக தலையிட்டு சபரிமலை செல்லும் யாத்திரிகளின் இருமுடிகளை விமானத்தில் கொண்டு செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால், பாஜக இந்துக்களுக்கு விரோதமான கட்சி என்பதை மக்கள் தெளிவுபடுத்துவார்கள்''என்றார்.
அதனை தொடர்ந்து வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் உள்ள குளறுபடிகளை எதிர்த்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழ்நாடு முழுக்க ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவதை குறித்த கேள்விக்கு, ''தவெக போராட்டம் நடத்துவது வரவேற்கத்தக்கது. ஜனநாயக சக்திகள் ஒன்றிணைந்து எஸ்ஐஆர்-க்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டும். இதனை காங்கிரஸ் வரவேற்கிறது'' என்றார்.