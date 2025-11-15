ETV Bharat / state

காங்கிரஸ் கட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்பதா? ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்!

1996இல் அதிமுக படுதோல்வி அடைந்த போது நாங்கள் அந்த கட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்று சொன்னோமா? என செல்வப்பெருந்தகை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

செல்வப்பெருந்தகை
செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த முன்னாள அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.

அம்பத்தூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸ் சார்பில் முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவில் காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப. சிதம்பரம், முன்னாள் காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் தங்கபாலு உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, "அதிமுக என்பது எப்படிப்பட்ட கட்சி, அந்தக் கட்சியை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, காங்கிரஸ் கட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்று தரக்குறைவாகவும், நாகரிகம் இல்லாமலும் பேசியதை அக்கட்சி பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டித்திருக்க வேண்டும். அவரது கருத்துக்கு மறுப்பு தெரிவித்திருக்க வேண்டும். அப்படி செய்யாமல் அவர் அமைதியாக இருக்கிறார்.

அதிமுக 53 ஆண்டுகள் வரலாறு மட்டுமே கொண்ட ஒரு மாநில கட்சி. ஆனால் காங்கிரஸ் பேரியக்கம் 140 ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட ஒரு மாபெரும் கட்சி. தமிழ்நாட்டில் முதன்மை கட்சி என கூறும் அதிமுக 1996 தேர்தலில் எத்தனை சீட்டுகளை வென்றனர். அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் ஜெயலலிதா இரண்டு இடங்களில் போட்டியிட்டு 1996 தேர்தலை சந்தித்தார். அப்போது அவரது நிலைமை என்ன ஆனது.

செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையெல்லாம் ராஜேந்திர பாலாஜி பேசுவாரா? 1996இல் அதிமுக படுதோல்வி அடைந்த போது நாங்கள் அந்த கட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்று சொன்னோமா? இதையெல்லாம் நினைத்து பார்த்து ராஜேந்திர பாலாஜி பேச வேண்டும். காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை அனைத்து கிராமங்களிலும் பரவி இருக்கும் கட்சி காங்கிரஸ். ஆனால் விருதுநகரில் கூட இன்று அதிமுக இல்லை.

காங்கிரஸ் தொடர்பான இழிவான கருத்துக்கு ராஜேந்திர பாலாஜி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். இல்லையென்றால் அவரை கண்டித்து காங்கிரஸ் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்” என்றார்.

டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குறித்து பேசுகையில், ”டெல்லியில் கார் குண்டுவெடிப்பு நடந்ததை வைத்து ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமியர்களையும் குற்றவாளிகள் என பாஜக சித்தரிக்க முயற்சிப்பது கேவலமான செயல். ஒருவர் தவறு செய்தால் அனைவரும் செய்ததாக ஆகாது. தேர்தல் ஆணையத்தின் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு தங்களை அழைக்க வேண்டும் என தவெக கேட்பதில் தவறில்லை. அதனை தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்யும்" என்றார்.

