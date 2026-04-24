வருமான வரித்துறை சோதனை விவகாரம்: ஆதாரங்களை வெளியிட்டார் செல்வப்பெருந்தகை
மத்திய அரசு தேர்தல் நேரத்தில் எங்களை அச்சுறுத்தி முடக்க நினைத்ததாகவும், சோதனை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும் எனவும் செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.
Published : April 24, 2026 at 3:01 PM IST
சென்னை: வருமான வரித்துறை தனது வீட்டில் சோதனை நடத்திய ஆதாரங்களை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வெளியிட்டார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். இவரது வீட்டில் கடந்த 20ஆம் தேதி வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்றதாக தகவல் வெளியானது. இதன் காரணமாக அன்று தன்னால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடந்த ராகுல் காந்தி பரப்புரைக்கு செல்ல முடியவில்லை என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார். ஆனால் சோதனை நடத்தப்படவில்லை என்று வருமான வரித்துறை மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது. இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்திடமும், சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திலும் வருமான வரித்துறை சார்பில் புகாரும் அளிக்கப்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து சோதனை நடந்ததற்கான ஆதாரத்தை வெளியிடுவேன் என்று செல்வப்பெருந்தகை கூறியிருந்தார். இந்நிலையில், தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் இன்று சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில், வருமானவரித் துறை சோதனை நடந்ததற்கான ஆதாரத்தை வெளியிட்டு, செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், “நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ராகுல் காந்தி பிரச்சாரம் செய்ய இருந்தார். அப்போது, நான் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் படப்பை பகுதியில், கட்சியின் நிர்வாகி படப்பை மனோகரன் வீட்டில் இருந்தேன். அங்கு, தமிழ் பேசத் தெரியாத வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் வந்து, அங்கு இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களை அணைத்து விட்டு திடீர் சோதனை நடத்தினர்.
மேலும், ‘பணம் எங்கே?’ என்று கேட்டு சோதனை செய்தனர். அங்கு எதுவும் கிடைக்காததால், கையெழுத்து வாங்கி விட்டுச் சென்றனர். இது தொடர்பான காணொளி ஆதாரத்தை இப்போது வெளியிட்டுள்ளேன்.
அதே போல, நான் கட்சிப் பணிகள் செய்யும் சிறுமாங்காடு பகுதியிலும் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி, ‘பணம் எங்கே?’ என்று கேட்டு நெருக்கடி கொடுத்தனர். அதையும் ஆதாரத்துடன் விரைவில் வெளியிடுவேன். காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைமை, 25 லட்சம் ரூபாய் தேர்தல் செலவுக்கு வங்கிக் கணக்கு மூலமாக வழங்கியது. வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியது தவறில்லை. ஆனால், எந்த இடத்தில் சோதனை செய்தோம்? எதைக் கைப்பற்றினோம்? என்ற விவரங்களை அவர்கள் வெளியிடவில்லை. எங்களைத் தேர்தலில் அச்சுறுத்தி முடக்க நினைத்தார்கள், ஆனால், அது பலிக்கவில்லை.
மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி மற்றும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக் கட்சியினர் வீடுகளில் எத்தனை இடங்களில் சோதனை நடத்தினர் என்பதை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் வெள்ளை அறிக்கையாக வெளியிட வேண்டும். அதற்கு மாறாக, ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் கொடுக்கின்றனர். சோதனைக்கு வந்த அதிகாரிகள் யார்? அவர்களுடன் காவல் துறையினரும் வந்துள்ளனர். தேர்தல் நேரத்தில் ஏன் இந்த அச்சுறுத்தல்? இந்த விவகாரத்தில் நான் நாடகம் ஆடுவதாக கூறும் அண்ணாமலை, தான் மெத்தப் படித்தவர் அறிவு ஜீவி என நினைக்கிறார்.
ஆனால் அவரை அரைவேக்காடு அண்ணாமலை என பலர் கூறுகின்றனர். ஒரு துறை ஆய்வு செய்வதற்கு முன்பாக அது குறித்த செய்தியை முறையாக வெளியிட வேண்டும், ஆனால் அதை அவர்கள் செய்யவில்லை. சோதனையை நடத்திய வடநாட்டு அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட போது, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் நன்மதிப்பு உயர்ந்திருப்பதைப் பார்க்க முடிந்தது. மீண்டும் முதலமைச்சராக அவரே வருவார்” என கூறினார்.