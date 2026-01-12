ETV Bharat / state

சிங்கத்தின் வாயில் மாட்டிக் கொண்ட விஜய் - சிபிஐ விசாரணை குறித்து செல்வப்பெருந்தகை விமர்சனம்

தற்போது தமிழ்நாட்டில் நடப்பது காங்கிரஸ் ஆட்சி தான் என காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்

செல்வப்பெருந்தகை
செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 12, 2026 at 2:48 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய், சிங்கத்தின் வாயில் மாட்டிக் கொண்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு மகிளா காங்கிரஸ் தலைவர் அசீனா சையது தலைமையில் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் செல்வபெருந்தகை கலந்துகொண்டார்.

நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகையில், “ஒரு பள்ளியின் நூற்றாண்டு விழா நிகழ்வுக்காக ராகுல் காந்தி நாளை கூடலூர் வருகிறார். இதற்காக நான் உட்பட நிர்வாகிகள் அவரை வரவேற்பது குறித்த பணிகளை திட்டமிட்டு வருகிறோம். இந்த ஆண்டு மகத்தான பொங்கலாக மக்களுக்கு மாற வேண்டும்” என்றார்.

ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு இல்லை என திமுக அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி பேசியது தொடர்பாக பதில் அளித்த செல்வப்பெருந்தகை, ”கூட்டணி தொடர்பாக அமைச்சர் பெரியசாமி பேசியது அவருடைய கருத்து. கூட்டணிக்கு தலைமை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மட்டும்தான். எனவே, எங்கள் அகில இந்திய தலைவர்களும், முதலமைச்சரும் தான் அனைத்து முடிவுகளும் எடுப்பார்கள்” என தெரிவித்தார்.

கரூர் சம்பவத்தில் விஜய்யிடம் சிபிஐ விசாரணை நடத்துவது குறித்து பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, ”தவெக தலைவர் விஜய் சிபிஐ வலையில் சிக்கி இருக்கிறார். சிங்கம் வாயில் தானாக மாட்டிக் கொண்ட கதை என சொல்வார்கள். அதுபோல, கரூர் விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தது. நியாயமான விசாரணை நடந்திருக்கும்.

ஆனால், சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என கேட்டு, விஜய்யாகவே சென்று சிக்கியிருக்கிறார். இப்போது சிபிஐ அவரை டெல்லிக்கு அழைத்திருக்கிறது. பாஜகவின் இது போன்ற அரசியல் ஒப்பந்தத்திற்காக முயற்சி செய்கிறார்கள். ஒருபோதும் பாஜகவின் முயற்சி வெற்றி பெறாது” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: ''தொட்டால் தீட்டு என சொல்லும் நிலையில் தொட்டால் தான் கபடி விளையாட முடியும்'' - அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேச்சு

மேலும் பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, “தேர்தலுக்கான ஆயத்தப் பணிகள் தொடர்பாக வரும் 18ஆம் தேதி டெல்லியில் ராகுல் காந்தி தலைமையில் கூட்டம் நடக்கிறது. தேர்தல் நேரத்தில் இது வழக்கமான பணிகள்தான். திருச்சி வேலுசாமி திமுகவினரை தொடர்ந்து விமர்சித்து பேசி வருகிறார். இதுதொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கட்சியின் அகில இந்திய தலைமைக்கு தெரிவித்துள்ளேன், அவர்கள் முடிவு எடுப்பார்கள்” எனக் கூறினார். காங்கிரஸ் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் அமையுமா? என்ற கேள்விக்கு, தற்போது நடப்பதே காங்கிரஸ் ஆட்சி தானே என பதில் அளித்தார்.

