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நீங்களும் தவெகவில் இணைய போறீங்களா? - செல்லூர் ராஜூவின் சைலண்ட் பதில்

ஆதவ் அர்ஜூனா குறித்து பேசிய இன்பதுரையின் கருத்து தவறானதுதான். இருந்தபோதிலும், இன்பதுரையை கண்டிப்பதாகக் கூறிய வாசகங்களை திரும்ப பெறுவதாக சோலைராஜா தெரிவித்தார்.

செல்லூர் ராஜூ
செல்லூர் ராஜூ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 6:33 PM IST

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மதுரை: நீங்களும் தவெகவில் இணையவுள்ளீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ இரட்டை விரலை காண்பித்தபடி சைகையில் பதிலளித்தார்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா பதவி விலக வேண்டும் என்று அதிமுக எம்பி இன்பதுரை கூறியது பற்றிய கேள்வி மதுரை மாநகராட்சி எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் அனைத்து விளையாட்டு சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தலைவருமான சோலைராஜாவிடம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், இன்பதுரை கருத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்தார்.

மேலும், “முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் காமராசர், அண்ணா முதல் ஸ்டாலின் காலம் வரை யாருமே ஒரு விளையாட்டு வீரரை கூட துறை அமைச்சராக நியமித்தது இல்லை எனவும், ஆதவ் விளையாட்டு விடுதியில் தங்கி படித்தவர், விளையாட்டு வீரராக பல கஷ்டத்தை பார்த்து வளர்ந்தவருக்கு விளையாட்டுத்துறை என்பது சரியான தேர்வுதான்" என தெரிவித்திருந்தார்.

அவரது இந்த பேச்சு அதிமுக அரசியல் வட்டாரத்தில் புகைச்சலை கிளப்பியது. மேலும், அவர் தவெகவிற்கு தாவப் போகிறார் எனவும் பேசப்பட்டது.

இந்நிலையில், மதுரை மாவட்ட அதிமுக அலுவலகத்தில் இன்று (ஜூன் 15) முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ, மதுரை மாநகராட்சி எதிர்கட்சி குழு தலைவர் சோலைராஜா ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது பேசிய சோலைராஜா, “இரு தினங்களுக்கு முன்பாக விளையாட்டு வீரர்கள் அமைப்பு சார்பில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியபோது அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா குறித்து அதிமுக வழக்கறிஞர் இன்பதுரை பேசியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து பதிலளித்திருந்தேன்.

இதனால் நான் தவெகவில் சேர உள்ளதாகவும், ஆதவ் அர்ஜுனாவிற்கு ஆதரவாக பேசியதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், அதற்கு மாவட்ட செயலாளரிடம் உரிய விளக்கம் அளித்துள்ளேன். மேலும், இன்பதுரை ஆதவ் அர்ஜூனா குறித்து பேசியது தவறுதான். விளையாட்டுத்துறையில் உள்ளவர்கள் அமைச்சராக நீடிக்கலாம். ஏற்கனவே அமைச்சராக இருந்தவர்களும் விளையாட்டு துறையில் இருந்திருக்கிறார்கள். எனவே, இன்பதுரையின் கருத்து தவறான கருத்துதான். இருந்தபோதிலும் அவரை கண்டிப்பதாகக் கூறிய வாசகங்களை திரும்பப் பெறுகிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.

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அதைத் தொடர்ந்து பேசிய செல்லூர் ராஜூவிடம் செய்தியாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்தனர். அப்போது அவர், சோலைராஜாவின் விளக்கம் குறித்து பதிலளிப்பதற்காக மட்டும்தான் இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பு என திட்டவட்டமாக பதிலளித்தார்.

இறுதியாக, நீங்களும் தவெகவில் இணையவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறதே என நிரூபர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, தனது கைவிரல்களால் 'இரட்டை இலை' சின்னத்தை காட்டியபடி, எந்தவித பதிலும் அளிக்காமல் செல்லூர் ராஜூ புறப்பட்டு சென்றார்.

முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தவெகவில் இணையவுள்ளதாக பல்வேறு தகவல்கள் வெளிவந்த நிலையில், அந்த தகவல் எதுவும் உண்மையல்ல, தான் அதிமுகவிலேயே இருப்பதாக பதில் அளிக்கும் விதமாக அவரது விரல் அசைவில் விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து சென்றார் செல்லூர் ராஜூ.

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