ஓபிஎஸ் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு ரூ.500 கொடுத்து அழைத்தாலும் மக்கள் செல்ல விரும்பவில்லை - செல்லூர் ராஜு

அதிமுக தலைமை அலுவலகமான புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் மாளிகையில் தேர்தல் பிரச்சார குழுவின் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 22, 2026 at 4:40 PM IST

சென்னை: ஓபிஎஸ் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு ரூ.500 கொடுத்து அழைத்தாலும் மக்கள் யாரும் செல்வதற்கு விருப்பவில்லை என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதையொட்டி அதிமுக சார்பில் தேர்தல் பிரச்சார குழு ஆலோசனை கூட்டம், சென்னையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் மாளிகையில் இன்று (மார்ச் 22) நடைபெற்றது. இதில் கொள்கை பரப்பு செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான தம்பிதுரை, கழக அமைப்புச் செயலாளர்கள் தளவாய் சுந்தரம், செல்லூர் ராஜு, தனபால், கே.பி.அன்பழகன், காமராஜ், கோகுல இந்திரா, பெஞ்சமின், உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன், மற்றும் கழக எம்ஜிஆர் இளைஞர் அணி செயலாளர் என்.ஆர். சிவபதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு ஆலோசனைகளை நடத்தினர்.

இக்கூட்டத்தில் பிரசார வியூகங்கள், தலைவர்கள் பிரசார சுற்றுப்பயணத் திட்டங்கள், பிரசார பாடல்கள், சிறப்பு பேச்சாளர்கள் ஒருங்கிணைப்பது, பிரசாரத்தின்போது வாக்காளர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய துண்டு பிரசுரங்கள், மாவட்டம் தோறும் பிரசார வாகனங்கள் அமைப்பது, கடந்த அதிமுக ஆட்சி கால சாதனைகளை துண்டு பிரசுரங்களாக வழங்குவது உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. குறிப்பாக அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்களை, ஆட்சியின்போது கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்கள் ஆகியவற்றை சுவர் விளம்பரங்களாகவும், வீடு வீடாகவும் மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.

இக்குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு, "தமிழக முழுவதும் மக்கள் அனைவரும் திமுக அரசு அகற்றப்பட வேண்டும் என்ற மனநிலையில் இருக்கின்றனர். யாருக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது.

இதையும் படிங்க : ஜனநாயகன் படத்தை டெல்லியில் உள்ளவர்கள் தடுக்கிறார்கள் - ஆதவ் அர்ஜூனா

அதிமுகவில் இருந்தபொழுது அனைத்து பதவிகளிலும் அமர வைத்து அழகு பார்க்கப்பட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம், இன்று திமுகவில் சேர்ந்து கொண்டு அதிமுகவை விமர்சிப்பதை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். எலும்பு இல்லாத நாக்கு எப்படி வேண்டுமானாலும் பேசும் என்பதற்கு ஓபிஎஸ் ஒரு உதாரணமாகியுள்ளார். அவரின் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு ரூ.500 கொடுத்து அழைத்தாலும் கூட மக்கள் யாரும் செல்வதற்கு விரும்பவில்லை" என விமர்சித்தார்.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் கேரள சட்டமன்றத் தேர்தல்களை முன்னிட்டு, அதிமுக சார்பில் தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக அண்மையில் பல்வேறு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன. குறிப்பாக அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக 4 பேர் கொண்ட குழு, தேர்தல் பிரச்சார குழு, தேர்தல் விளம்பர குழு, சட்ட குழு , ஊடகவியலாளர்கள், செய்தியாளர்களை சந்திக்கும் குழு என தனித்தனியே அண்மையில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

