தீவுத்திடலில் பட்டாசுகளை அள்ளி சென்ற மக்கள்: வியாபாரிகள் உற்சாகம்!

மழை காரணமாக மந்தமாக இருந்த பட்டாசு விற்பனை, தற்போது களைகட்ட தொடங்கியுள்ளதாக பட்டாசு வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

தீவுத்திடலில் பட்டாசு வாங்க குவிந்துள்ள மக்கள்
தீவுத்திடலில் பட்டாசு வாங்க குவிந்துள்ள மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 19, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
சென்னை: தீவுத்திடலில் இறுதிக்கட்ட பட்டாசு விற்பனை களைகட்டியுள்ளதாக பட்டாசு வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்துக்களின் முக்கிய பண்டியான தீபாவளி நாளை (அக்.20) நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. அந்த வகையில் தீபாவளி என்றாலே முதலில் நினைவுக்கு வருவது புத்தாடை, இனிப்பு, பட்டாசுகள் தான். அதிகாலை எழுந்து உடல் முழுவதும் எண்ணெய் தேய்த்து குளித்துவிட்டு, புத்தாடை அணிந்தவுடன் குழந்தைகள் முதல் இளைஞர்கள் வரை தேடுவது பட்டாசைத்தான்.

பட்டாசு வாங்க வேண்டும், அதனை குறைவான விலையில் நிறைய வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக, பலரும் சிவகாசிக்கு படையெடுப்பதுண்டு. ஆனால், அனைவராலும் சிவகாசிக்கு சென்று பட்டாசு வாங்க முடியாது என்பதற்காகவும், சென்னையில் உள்ள மக்கள் தரமான மற்றும் குறைவான விலையில் பட்டாசுகளை வாங்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் பல ஆண்டுகளாக தீவுத்திடலில் பட்டாசுக்கடைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றது.

தற்போது சென்னை மாநகரின் பாதுகாப்பு கருதி, வழக்கமாக 120 கடைகள் அமைக்க வேண்டிய இடத்தில் 30 கடைகளுக்கு மட்டுமே தமிழக அரசு அனுமதி கொடுத்துள்ளது. அந்த வகையில், கடந்த 12ஆம் தேதி தொடங்கிய பட்டாசு விற்பனை அக்.21 ஆம் தேதி வரை காலை 10 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரை நடைபெறுகிறது. பாதுகாப்பிற்காக ஒவ்வொரு கடையிலும் தீயணைக்கும் கருவி, மணல், தண்ணீர் வாளி ஆகியவை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பட்டாசுகளை ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் செல்லும் மக்கள்
பட்டாசுகளை ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் செல்லும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பட்டாசு விற்பனை குறித்து பேசிய ஜாகீர் உசேன், “தொடர் மழை காரணமாக பட்டாசு விற்பனை சற்று மந்தமாகவே இருந்தது. நாளை தீபாவளி என்பதாலும், ஞாயிறு விடுமுறை என்பதாலும் பட்டாசு விற்பனை தற்போது சூடு பிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. தீவுத்திடலில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் விரும்பி வெடிக்கக்கூடிய புதுப்புது பட்டாசு வகைகள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக டிராகன் பட்டாசு, டிரோன் பட்டாசு, சுழல் பட்டாசு, குழந்தைகளுக்கான துப்பாக்கி உள்ளிட்டவை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. விலையை பொறுத்தவரையில், விலைப்பட்டியல் இருந்து 25% தள்ளுபடி செய்து தருகின்றோம்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: களைக்கட்டும் தீபாவளி பர்சேஸ்: வண்ணாரப்பேட்டையில் குவிந்த மக்கள்!

பட்டாசு வாங்க வந்த வெங்கடேஷ் என்பவர் கூறுகையில், போரூரிலிருந்து பட்டாசு வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக, தீவுத்திடலுக்கு வந்துள்ளேன். ஒரே கடையில் அனைத்து பட்டாசுகளும் கிடைக்காது என்பதால் தீவுத்திடலை நோக்கி வருவது வழக்கம். இங்கு ஒரே இடத்தில் அதிக கடைகள் இருப்பதால், குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்களுக்கு வரை அனைவருக்கும் தேவையான பட்டாசுகளை வாங்க முடிகிறது. கடந்த முறையை ஒப்பிடும்போது, தற்போது விலை சற்று அதிகமாகவே உள்ளது. இருந்தாலும், பட்டாசு இல்லாமல் எப்படி தீபாவளி நிறைவடையும் என்பதற்காக வந்துள்ளேன். பட்டாசு தீர்ந்தால் மீண்டும் வருவேன்” என உற்சாகமாகத் தெரிவித்தார்.

