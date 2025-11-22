ETV Bharat / state

மதுரையில் களைகட்டும் உணவுத் திருவிழா - பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இலவசம்!

மதுரையில் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களின் உணவுத் திருவிழா இன்று முதல் வருகிற டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி வரை தொடர்ந்து 12 நாட்கள் நடைபெறுகிறது.

மதுரையில் சுய உதவி குழுக்களின் உணவுத் திருவிழா
மதுரையில் சுய உதவி குழுக்களின் உணவுத் திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 22, 2025 at 9:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: மதுரையில் சுய உதவிக் குழுக்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களின் கண்காட்சி மற்றும் உணவுத் திருவிழா இன்று முதல் வருகிற டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி வரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி இரவு 8 மணி வரை நடைபெறும் இந்த உணவுத் திருவிழாவிற்கு அனுமதி இலவசம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசின் ஊரக வளர்ச்சித் துறை கிராமப்புற கைவினைக் கலைஞர்கள் தயாரிப்புப் பொருள்களை காட்சிப்படுத்தவும், விற்பனை செய்யவும் ‘சாராஸ்’ (SARAS) எனப்படும் விற்பனைக் கண்காட்சியை நடத்தி வருகிறது.

அந்த வகையில் தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள 'மதி சாராஸ் எக்ஸ்போ' என்ற தலைப்பிலான கண்காட்சி மற்றும் உணவு திருவிழா இன்று (நவ.22) மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் உள்ள மாநாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற உள்ளது. இதில், நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களின் சுய உதவிக் குழுக்கள் பங்கேற்கின்றனர். இந்த விழாவை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

சுய உதவி குழுக்களின் உணவுத் திருவிழா
சுய உதவி குழுக்களின் உணவுத் திருவிழா (tncdw.org)

200 அரங்குகள்

இன்று தொடங்கும் இந்த கண்காட்சி மற்றும் உணவு திருவிழாவில், 'சாராஸ் மகிளா' சார்பில் 200 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் 171 தமிழ்நாட்டு அரங்குகளும், 29 பிற மாநில சுய உதவி குழுக்களின் அரங்குகளும் இடம் பெற்றுள்ளன. இது தவிர கூடுதலாக 50 அரங்குகள் உணவுக்காக மட்டும் இடம் பெற உள்ளன. இவற்றில், 25 அரங்குகளில் நேரடியாக உணவு சமைத்து விற்பனை செய்யப்படும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

இதையும் படிங்க: கீரணிப்பட்டியில் 9ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கோச்சடைய மாறன் கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு!

அதில், இரண்டு கேரள சிறப்பு உணவு அரங்குகளும், Ready to Eat எனப்படும் ஆயத்த வகை உணவு அரகுகள் என மொத்தம் 25 அரங்குகள் இடம் பெறுகின்றன.‌ அதுமட்டுமன்றி மதுரையின் பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில், மாட்டு வண்டி, ஜல்லிக்கட்டு, வாடிவாசல், ஜல்லிக்கட்டு காளையை அடக்கும் வீரனின் சிலை என சிறப்பு அரங்கு ஒன்றும் இடம்பெறுகிறது.

சுய உதவி குழுக்களின் உணவுத் திருவிழா
சுய உதவி குழுக்களின் உணவுத் திருவிழா (tncdw.org)

கண்காட்சிக்கு அனுமதி இலவசம்

இன்று முதல் வருகிற டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி வரை தொடர்ந்து 12 நாட்கள், காலை 10 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை நடைபெறும் இந்த உணவுத் திருவிழாவிற்கு அனுமதி இலவசம் எனவும் வாகனங்களுக்கும் கட்டணம் இல்லை என நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, கண்காட்சி நடைபெறும் அனைத்து நாட்களிலும் மாலை நேரங்களில் பெண்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறுகின்றன.

இது குறித்து பேசிய நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள், “சுய உதவி குழுக்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் தங்கள் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை பொதுமக்களிடம் காட்சிப்படுத்தவும், தங்களுக்கான சந்தை வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தவும் இந்த கண்காட்சி மிகப்பெரிய உந்துதலாக அமையும். பெண்கள் பொருளாதார தற்சார்புடன் சிறந்த தொழில் முனைவோராக விளங்குவதற்கு தேவையான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளும் இங்கு வழங்கப்பட உள்ளன” என தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

SHG FOOD FESTIVAL
MADURAI FOOD FESTIVAL
சுய உதவி குழு உணவுத் திருவிழா
உணவுத் திருவிழா
SHG FOOD FESTIVAL IN MADURAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.