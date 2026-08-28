கொளத்தூரை இழக்கும் சேகர்பாபு! மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எதிரொலியா?
கொளத்தூர் தொகுதியில் சேகர்பாபு சரியாக பணியாற்றவில்லை, நிர்வாகிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படவில்லை, கள நிலவரத்தை சரியாக கண்காணிக்கவில்லை என பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் சேகர்பாபு மீது திமுகவினரே வைத்தனர்.
Published : August 28, 2026 at 8:01 PM IST
-BY பாண்டியராஜ்.ப
திமுகவின் அமைப்பு ரீதியான மாற்றத்தில் பல மாவட்ட செயலாளர்களிடம் இருந்து முக்கிய சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பறிபோன போதிலும், கட்சியின் வட சென்னை தளபதியாக பார்க்கப்படும் சேகர்பாபுவிடம் இருந்து கொளத்தூர் தொகுதி பறிக்கப்பட்டிருப்பதே அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்திருக்கிறது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின், கொளத்தூர் தொகுதியில் தோல்வி அடைந்தார். இந்த தோல்விதான் கொளத்தூர் தொகுதியை சேகர்பாபுவிடம் இருந்து பறிப்பதற்கு காரணமா? பார்க்கலாம்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு, திமுகவை அமைப்பு ரீதியாக மாற்ற வேண்டும் என சமீபத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார். தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுகவுக்கு 77 மாவட்டங்கள் இருந்தன. தற்போது அதனை 110 மாவட்டங்களாக பிரித்து கழகத் தலைமை உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே கடந்த 22 ஆம் தேதி நடைபெற்ற திமுகவின் தலைமைச் செயற்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் என்று எடுத்துக் கொண்டாலும், தற்போது வெளியாகி இருக்கக்கூடிய பட்டியல் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
தலைநகர் சென்னையில் திமுகவுக்கு 6 அமைப்பு மாவட்டங்கள் இருந்த நிலையில், தற்போது 10 மாவட்டங்களாக விரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதிலும், மு.க.ஸ்டாலின் மூன்றாவது முறையாக போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் மாவட்ட செயலாளராக இருந்த சேகர்பாபு, தற்போது அதிலிருந்து மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளதாக தெரிகிறது.
சென்னையில் உள்ள 6 அமைப்பு ரீதியிலான மாவட்டங்களில், சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளராக சேகர்பாபு பொறுப்பு வகித்து வந்தார். எழும்பூர், துறைமுகம், திருவிக நகர், வில்லிவாக்கம், கொளத்தூர் ஆகிய 5 சட்டமன்ற தொகுதிகள் அவர் கைவசம் இருந்தன.
இந்நிலையில் இன்று வெளியாகி உள்ள அறிவிப்பின்படி, சென்னை கிழக்கு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகளாக துறைமுகம், திருவிக நகர், வில்லிவாக்கம் ஆகிய மூன்று மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதேபோல், சென்னை வடக்கு மாவட்ட வரம்பிற்குள் பெரம்பூர், கொளத்தூர் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இதனால் சென்னை வடக்கு மாவட்டத்திற்கு புதிய மாவட்ட செயலாளர் தேர்வு நடைபெற உள்ளது.
இதன் மூலம் மு.க.ஸ்டாலினின் தொகுதியாகவும், முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு பொறுப்பாளராகவும் இருந்த தொகுதியாகவும் இருந்த கொளத்தூர், தற்போது புதிய மாவட்ட செயலாளர் கைக்கு செல்லவுள்ளது.
தேர்தல் தோல்வி காரணமா?
நடைபெற்ற முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மூன்றாவது முறையாக போட்டியிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சுமார் 8,000க்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபுவிடம் தோல்வி அடைந்தார்.
இது தமிழக மட்டுமல்லாத இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அரசியல் நோக்கர்களை பெரும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது. மு.க.ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு கொளத்த்தூர் தொகுதி மாவட்டச் செயலாளராக இருந்த சேகர்பாபு தான் காரணம் என திமுகவினரே குற்றம்சாட்ட தொடங்கினர்.
கொளத்தூர் தொகுதியில் சேகர்பாபு சரியாக பணியாற்றவில்லை, நிர்வாகிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படவில்லை, கள நிலவரத்தை சரியாக கண்காணிக்கவில்லை என பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் சேகர்பாபு மீது திமுகவினரே வைத்தனர்.
இந்நிலையில்தான், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திமுகவின் நிர்வாக ரீதியான மாற்றத்தில், சேகர்பாபு வசமிருந்த கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி, மற்றொரு மாவட்ட செயலாளர் வசம் செல்ல உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.