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அறநிலையத் துறை முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு காரை தடுத்து நிறுத்திய போலீஸ் - திருத்தணி கோயிலில் பரபரப்பு

போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கும் கோயில் அறங்காவலர் குழுவினருக்கும் இடையே 30 நிமிடத்திற்கு மேலாக சேகர்பாபு முன்னிலையில் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

திருத்தணி கோயிலில் சேகர்பாபு கார் தடுத்து நிறுத்தம்
திருத்தணி கோயிலில் சேகர்பாபு கார் தடுத்து நிறுத்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 8:45 PM IST

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திருவள்ளூர்: திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு தரிசனம் செய்ய வந்த இந்து சமய அறநிலைய துறை முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபுவின் காரை போலீஸ் அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதுதொடர்பாக, சேகர் பாபுவின் முன்னிலையில் போலீசாருக்கும் அறங்காவலர் குழுவினருக்கும் இடையே 30 நிமிடங்கள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், முருகப்பெருமானின் பிரசித்தி பெற்ற ஐந்தாம் படை கோயிலாகும். இந்த கோயிலில் ஆடி கிருத்திகை தெப்ப திருவிழா நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதையொட்டி, பக்தர்கள் மொட்டை அடித்து சரவணப் பொய்கை திருக்குளம், நல்லாங்குளம் ஆகிய தீர்த்த குளங்களில் நீராடி காவடிகளுக்கு பூஜைகள் செய்து தங்கள் வேண்டுதலை நிறைவேற்றினர்.

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இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் காவடி எடுத்து வந்து குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்யும் இந்து சமய அறநிலைய துறை முன்னாள் அமைச்சரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பி.கே.சேகர் பாபு இந்த ஆண்டும் தனது குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்ய இன்று காரில் வந்திருந்தார்.

அப்போது, மலைக்கோவில் அடிவாரத்தில் அவரது இரண்டு சொகுசு கார்களையும் போலீஸ் அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தினர். இதனால் போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கும் அமைச்சர் சேகர் பாபுவுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து, அவரை வரவேற்க வந்த கோயில் அறங்காவலர் குழு உறுப்பினர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகளிடம், "அவர் முன்னாள் அமைச்சர், தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர். எனவே அவரது காரை அனுமதியுங்கள்" என்று கேட்டுக் கொண்டனர்.

அதற்கு, "சேகர் பாபுவின் கார் மேலே வருவதற்கு அனுமதி பெறவில்லை. அதற்கான சிறப்பு அனுமதி குறித்து எங்களிடம் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. ஆகையால் அவரது காரை மேலே அனுமதிக்க முடியாது. அப்படி அனுமதித்தால் மலைக்கோவிலில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும்" என்று போலீஸ் அதிகாரிகள் தெரிவித்ததால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதுதொடர்பாக, போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கும் கோயில் அறங்காவலர் குழுவினருக்கும் இடையே 30 நிமிடத்திற்கு மேலாக சேகர் பாபு முன்னிலையில் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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இதனை தொடர்ந்து திருக்கோயில் உயரதிகாரி, போலீஸ் அதிகாரிகளிடம் பேசியதை அடுத்து, சேகர் பாபுவின் கார் மலைக் கோயிலுக்கு செல்வதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, சேகர் பாபு சாமி தரிசனம் செய்து விட்டு திரும்பினார். அப்போது, "தனது காரை மலைக்கோவிலுக்கு செல்ல அனுமதிக்கவில்லை" என்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துவிட்டு அவர் புறப்பட்டுச் சென்றார்.

TAGGED:

SEKAR BABU
TIRUTTANI TEMPLE
திருத்தணி கோயில்
சேகர் பாபு
SEKAR BABU STOPPED TIRUTTANI

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