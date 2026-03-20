பவள விழா இயக்கம் Vs பால்வாடி இயக்கம்; தேர்தல் முடிவுகள் பாடம் புகட்டும் என சேகர்பாபு ஆவேசம்

பல ஆண்டுகள் அனுபவம் கொண்ட ஆற்றல்மிக்க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை விமர்சிப்பவர்களை, தன் தாயே தடுத்தாலும் தி.மு.க தொண்டன் எதிர்ப்பான் என சேகர்பாபு தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு பேட்டி அளித்தார். (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 20, 2026 at 5:50 PM IST

சென்னை: பவளவிழா இயக்கம், பால்வாடி இயக்கத்திற்கு பாடம் புகட்டும் என தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை அமைச்சர் சேகர்பாபு மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார்.

தி.மு.க சார்பில் அயனாவரம் தந்தை பெரியார் நகர் (கோபி கிருஷ்ணா திரையரங்கம் அருகில்) தேர்தல் பணிமனையை சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளரும், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சருமான சேகர்பாபு திறந்து வைத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ஆளும் அரசு மீது த.வெ.க தலைவர் விஜய் வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கும், அக்கட்சியைச் சேர்ந்த ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சுக்கும் மறைமுகமாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த சேகர்பாபு, “பலர் அதிகார ஆசையோடு மமதையோடு எதை வேண்டுமானாலும், எதை கொடுத்தும் வாங்கி விடாலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். ஒரு காலத்தில் ‘லீடர்’ என்று கைக்கட்டிக்கொண்டு நின்றவர், இன்று எங்களுக்கு அறிவு பரிசோதனை செய்யவேண்டும் என்கிறார். முதலில் இவருக்கு கீழ்பாக்கம் மனநல மையத்தில் பரிசோதனை செய்யவேண்டும்.

பல ஆண்டுகள் அனுபவம் கொண்ட ஆற்றல் மிக்க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை விமர்சிப்பவர்களை, தன் தாயே தடுத்தாலும் தி.மு.க தொண்டன் எதிர்ப்பான். பவளவிழா இயக்கம், பால்வாடி இயக்கத்திற்கு பாடம் புகட்டும்; நாங்கள் யாரையும் சவலாக நினைக்கவில்லை.

அவர்கள் கூவி கூவி அழைத்தபோது, கூட்டணிக்கு யாரும் செல்லவில்லை. இந்த கத்துகுட்டிகளுக்கு எதாவது ஒரு விதத்தில் பதில் சொல்லிவிட வேண்டும். தி.மு.க கூட்டணி வலுவான கூட்டணி. சென்னை மற்றும் சென்னையை ஒட்டியுள்ள தொகுதிகளை கடந்த முறையை விட கூடுதல் வாக்குகளை பெற்று கைப்பற்றுவோம். மக்கள் சக்தி யார் பின்னால் இருக்கிறது என்பதை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டும்” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், “நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தலில், தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ஆலோசனை கூட்டங்கள், பாகமுகவர்கள் கூட்டம் நடக்கிறது. இன்று தேர்தல் பணிமனை திறக்கப்பட்டுள்ளது. வில்லிவாக்கத்தில் இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக தேர்தல் பணியில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர் ஈடுப்பட்டுள்ளோம்.

இதையும் படிங்க: விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு: கைது செய்யப்பட்ட நபருக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு

இது தி.மு.க-விற்கு சாதகமான தொகுதி. வில்லிவாக்கம் தொகுதி பிரிக்கப்பட்ட பின்னர், ஒரு முறையை தவிர அனைத்து முறையும் நம் கட்சி தான் வென்றுள்ளது. சென்னை கிழக்கு மாவட்ட ஆலோசனை கூட்டம், தேர்தல் பணி என அனைத்தையும் இங்கிருந்து தான் தொடங்குகிறோம். வெற்றியையும் இங்கிருந்து தொடங்குவோம்” என்று உறுதியோடு இருப்பதாக சேகர்பாபு கூறினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் வெற்றியழகன், தொகுதி பொறுப்பாளர் நாகலிங்கம், மற்றும் காங்கிரஸ், விசிக, மதிமுக உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி நிர்வாகிகள் உள்பட திரளானோர் பங்கேற்றனர்.

