அதிமுகவை அழித்து பாஜகவை வளர்க்கிறார் இபிஎஸ்! அமைச்சர் சேகர்பாபு விமர்சனம்!

அதிமுகவில் உள்ள விரிசலால் பாஜக வலுவடைந்து வடும் எனற உணர்வு அதிமுகவில் உள்ள தலைவர்களிடம் இல்லை என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு
அமைச்சர் சேகர்பாபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 1, 2025 at 2:46 PM IST

1 Min Read
சென்னை: பாஜகவை வளர்க்க எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவை அழித்து வருவதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு விமர்சித்துள்ளார்.

கோயில்களுக்கு வருகை தரும் பக்தர்கள் அருகாமையில் உள்ள கோயில்களையும் அறிந்துக் கொள்ளும் வகையில் தொடுதிரை வசதியுடன் கூடிய தகவல் பெட்டி அமைப்பதற்கான பணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு கோயில்களில் நடைபெற்று வருகின்றன. முதற்கட்டமாக இன்று 10 கோயில்களில் தொடுதிரை வசதியுடன் கூடிய தகவல் பெட்டி செயல்பாட்டை இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு துவக்கி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர், “கோயில்களில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த கேமராக்கள் மூலம் ஊழியர்களின் செயல்பாடு உள்ளிட்டவை கண்காணிக்கப்படும். பிரதான கோயில்களிலும் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தும் பணியானது 80 சதவீதம் நிறைவு பெற்றுள்ளது” என்றார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் கோயில் சொத்து விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வதில் என்ன தயக்கம்? என்று உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது குறித்து கேட்டதற்கு, “நீதிமன்றம் என்ன வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கூறுகிறதோ, அதை பின்பற்ற துறை தயாராக உள்ளோம். எங்களிடம் எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லை” என்றார்.

தமிழகத்தில் பீகார் மக்களை திமுகவினர் துன்புறுத்துகிறார்கள் என பிரதமர் மோடி பரப்புரையில் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, “பாஜக இந்திய மக்களை இனத்தால், மொழியால் பிளவுப்படுத்தி வருகிறது. உலகிலேயே இது போன்ற பிளவுபடுத்தும் அரசு இந்தியாவை தவிர எங்கும் இல்லை. தமிழ்நாடு தனித்துவமானது, இந்த மண் திராவிட மண். ’எல்லோருக்கும் எல்லாம்’ என்கின்ற தத்துவத்தின்படி ஆட்சி நடைபெறும் மண். வட இந்தியர்களை நாம் சகோதர உணர்வுடன் நடத்துகிறோம். வட இந்தியர்கள் நமது வாழ்க்கை நடைமுறையோடு பிணைந்து இருக்கிறார்கள். வடமாநிலத்தவர்களுக்கு திமுக மீது வெறுப்பு ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக பிரதமர் இதுபோல் பேசுகிறார். பிரதமரின் இந்த முயற்சி இங்கு எடுபடாது” என்றார்.

இதையும் படிங்க: சாலையில் தலைகுப்புற கவிழ்ந்த லாரி: 3 வட மாநில தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு!

தொடர்ந்து அவரிடம் அதிமுகவிலிருந்து செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்டது குறித்து கேட்டதற்கு, “அதனை எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் கேளுங்கள். இல்லை செங்கோட்டையனிடம் கேளுங்கள். எடப்பாடி பழனிசாமி ராஜதந்திரத்துடன் அனைத்தையும் செய்வதாக நினைக்கிறார். ஆனால், பாஜகவை வளர்க்க அதிமுகவை அவர் அழித்து வருகிறார். கரையான் வந்து புற்றை அரித்ததை போல, அதிமுக ஒன்றுமில்லாமல் ஆக போகிறது. அதிமுகவில் உள்ள விரிசலால் வலுவடைய போவது பாஜக தான். இந்த உண்மை அதிமுக தொண்டர்கள் உணர்ந்தும், ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறார்கள்” என்றார்.

TAGGED:

அமைச்சர் சேகர்பாபு
பாஜக
திமுக
அதிமுக
SEKAR BABU ABOUT AIADMK

