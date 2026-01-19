ETV Bharat / state

‘ஜனநாயகன்’ வெளிவர முடியாத நிலையில்தான் 'ஜனநாயகம்' இருக்கிறது - ரைமிங்கில் அடித்த சீமான்

‘பராசக்தி’ திரைப்படத்தில் கூறப்பட்டிருப்பதுதான் மொழி போராட்டம் என எடுத்துக்கொள்ள முடியாது; அதை அறிந்துகொள்ள நிறைய புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் என சீமான் கூறியிருக்கிறார்.

நாம் தமிழர் சீமான் பேட்டி
நாம் தமிழர் சீமான் பேட்டி
January 19, 2026

சென்னை: ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை வெளியிட முடியாத அளவில்தான் நம் நாட்டில் ஜனநாயகம் இருக்கிறது எனநாம் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனவரி 10ஆம் தேதி வெளியான ‘பராசக்தி’ திரைப்படத்தை நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் உள்ள தனியார் திரையரங்கில் குடும்பத்துடன் கண்டு மகிழ்ந்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் கூறுகையில், “மொழி போராட்ட உணர்வை மையமாக வைத்து இத்திரைப்படம் கற்பனையாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மொழி என்பது நமது உரிமை. இந்த படத்தில் ‘தமிழ் வாழ்க’ என்று ஒலிப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. அதே சமயம், இந்த திரைப்படத்தில் கூறப்பட்டிருப்பதுதான் மொழி போராட்டம் என எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அதனை அறிந்துகொள்ள பல்வேறு புத்தகங்களை தேடிப்படிக்க வேண்டும்.

இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன், முரளி அதர்வா, ரவி மோகன் ஆகியோர் சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார்கள். இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷும் தனது சிறப்பான பங்கை அளித்திருக்கிறார். பாடல், பின்னணி இசை அனைத்தும் சிறப்பாக இருந்தது. ஒரு பெண் இயக்குநர் இப்படியொரு திரைப்படம் எடுத்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அவருடைய முந்தைய படைப்புகளான இறுதிச்சுற்று, சூரரைப் போற்று போன்ற படங்களை நானே வெகுவாக பாராட்டி இருக்கிறேன்” என்றார்.

‘ஜனநாயகன்’ பட பிரச்சினை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “‎‎‎ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியிடுவதில் பல்வேறு விதமான பிரச்சினைகள் இருந்து வருகின்றன. ஜனநாயகனை வெளியிட முடியாத அளவுக்குதான் நம்முடைய ஜனநாயகம் இருக்கிறது.‎‎‎ சமீபத்தில் ‘சல்லியர்கள்’ என்கிற திரைப்படம் வெளிவந்தது. அது ஈழத்தில் நடைபெற்ற போராட்டக் களத்தின் ஒரு சிறிய துளி. ஆனால் அந்த படத்தை வெளியிட திரையங்குகள் இல்லாத சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இன்றைய காலகட்டத்தில் மொழிக்கு கூட போராட வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது. நாம் பார்க்கிற அனைத்து இடங்களிலும் ஆங்கிலம்தான் இருக்கிறது. தமிழ்மொழி தொன்மை வாய்ந்தது. அதில் இருக்கிற சொல்வளம் வேறு எந்த மொழியிலும் கிடையாது. ஆனால், எனது சொந்த ஊரான ராமநாதபுரம் செல்லும்போதுகூட ‘வெல்கம் டூ ராம்நாடு’ என்றுதான் பலகை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலைமை மாற வேண்டும்” என்றார்.

‘பராசக்தி’ படத்தில் அறிஞர் அண்ணா மூலமாகத்தான் மொழி போராட்டம் நடைபெற்றிருப்பதாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதே.." என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த சீமான், “மொழிப் போராட்டம் நடந்த போது அந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி ஆட்சியை கைப்பற்றியவர்கள்தான் திமுகவினர். தவிர, முழு போராட்டத்தையும் அவர்கள் நடத்தவில்லை என்பது வரலாறு தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும். இந்த போராட்டத்தின்போது, பெரியாரின் நிலைப்பாடு கூட தமிழ் மொழிக்கு எதிராகவே இருந்தது. அவர் தமிழை காட்டுமிராண்டி மொழி என்று சொன்னதோடு, இந்தி கற்றால் என்ன தவறு? என்று கேட்டார்.

காங்கிரஸ் இப்படியொரு கொடூரமான செயலில் ஈடுபட்டபோது காமராஜர் என்ன செய்துகொண்டிருந்தார். அவருடைய சொந்த கட்சி என்பதால் அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. இந்த படத்தில் கதாநாயகனுக்கு ‘செழியன்’ என பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது. மொழி போராட்டத்தின்போது செழியன் என்று யாராவது இருந்தார்களா? என சீமான் கேள்வியெழுப்பினார்.

