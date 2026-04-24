"ஓட்டுப் போடாமல் நிராகரிப்பதும் தேச துரோக குற்றமே" - கூறுகிறார் சீமான்

100% வாக்கு செலுத்துங்கள் என்று கூறிவிட்டு, அதற்கான பேருந்து வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுக்காதது தவறு என்று சீமான் தெரிவித்தார்.

Published : April 24, 2026 at 8:36 AM IST

காரைக்குடி: வாக்குப்பதிவு நேரத்தை இரவு 8 மணி வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என்றும், ஓட்டுப் போடாமல் நிராகரிப்பது கூட ஒருவித தேச துரோக குற்றம்தான் என்றும் நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேசியுள்ளார்.

2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் நேற்று தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளிலும் சுமுகமாக நடந்து முடிந்தது. அதில், தேர்தல் ஆணையத்தில் தரவுகளின் படி, முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு 85 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இந்தியா சுதந்திரத்திற்கு பிறகு தமிழகத்தில் பதிவான வாக்குகளில் இதுவே அதிக சதவீதம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் தனது வாக்கை பதிவு செய்த நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், அவர் போட்டியிடும் காரைக்குடி தொகுதிக்கு சென்று பார்வையிட்டார். அப்போது வாக்களிக்க வந்த மக்கள், அவருடன் செல்ஃபி மற்றும் புகைப்படங்கள் எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீமானிடம், சென்னையிலிருந்து போதுமான அளவில் பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு குறித்து நிரூபர் கேள்வியெழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “அது குற்றச்சாட்டு அல்ல, உண்மை. பொங்கல், தீபாவளி போன்ற பண்டிகைகளுக்கு அதிகளவு போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகிறது.

ஆனால், 'ஜனநாயக திருவிழா'வான தேர்தலுக்கு போதிய போக்குவரத்து வசதிகள் ஏற்பாடு செய்திருக்க வேண்டும். 100% வாக்கு செலுத்துங்கள் என்று கூறிவிட்டு, அதற்கான பேருந்து வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுக்காதது தவறு. அதேபோல, அதிக கட்டணமும் முன்பதிவு சிரமங்களும் வாக்காளர்களின் வருகையை பாதிக்கின்றன” என்றார்.

இதையும் படிங்க: வரலாற்று சாதனை படைத்த வாக்குப்பதிவு - நிறைவு பெற்றது தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தல்

வாக்குப்பதிவு நேரம் நீட்டிப்பு குறித்த கேள்விக்கு, “வாக்குப்பதிவு நிறைவு 6 மணி வரை என்பதை, இரவு 8 மணி வரை கூட நீட்டிக்கலாம். 90 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு ஏற்பட்டால்தான் ஆட்சி மாற்றம் என்று கிடையாது. பதிவாகவில்லை என்றாலும் ஆட்சி மாறலாம். அதற்காக தான தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது. அதே ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்றால், தேர்தல் எதற்காக?” எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும் பேசிய அவர், “வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது. ஒரு நாட்டின் குடிமகனாக மிகவும் பெருமையாக உள்ளது. அதேபோல, ஜனநாயக கடமையாற்றாததும் தேச துரோக குற்றம்தான். இது நாட்டின் மீதுள்ள பற்றையும், தலைவனை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. அதை பயன்படுத்த வேண்டும். புதிய வாக்காளர்களிடையே வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது நம்பிக்கை தருகிறது” என்றார்.

