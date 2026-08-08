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காவிரி பிரச்சினையில் ‘மல்லிகார்ஜுன கார்கே’ நிலைப்பாடு என்ன? காங்கிரஸ் கட்சிக்கு செக் வைத்த சீமான்

முதல்வர் விஜய் கடவுளின் குழந்தை என்பதால் தான் காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் வருகிறது என த.வெ.க-வினர் கூறுகின்றனர். அவர்களை தான் ‘தற்குறி’ என்கிறேன் என சீமான் சாடியுள்ளார்.

நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்
நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் (Seeman Official Youtube Official)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 2:15 PM IST

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சென்னை: காவிரி பிரச்சினையில் தமிழ் இனத்தின் எதிர்காலத்தை மூன்று கையெழுத்தில் நாசமாக்கியது காங்கிரஸ் கட்சி தான் எனவும் இந்த விவகாரத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் நிலைப்பாடு என்ன என்றும் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே ‘மேகதாது’ பகுதியில் அணை கட்ட முயலும் கர்நாடக அரசைக் கண்டித்தும், தமிழ்நாட்டிற்கான உரிய நீர்ப் பங்கீட்டை வழங்க மறுக்கும் கர்நாடக அரசை கண்டித்தும் சென்னை ராஜரத்தினம் விளையாட்டுத் திடலில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

காவிரி தமிழினத்தின் ரத்தம்

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய சீமான், ”காவிரி என்பது நம்மைப் பொருத்தவரை நதி அல்லது ஆறு அல்ல, நமது தாய் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதில் வருவது நீர் அல்ல தமிழ் பேரினத்தின் குருதி, ரத்தம் என்பதை அறிவு சமூகம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

காவிரி பிரச்சனை 1800-ல் இருந்து உள்ளது. இந்த நீர் வலிமையும், வளமையும் வைத்துக் கொண்டு தான் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காவிரி டெல்டா வடிகால் அபிவிருத்தி திட்டம் என்பதையும், புள்ளம்பாடி வாய்க்கால் திட்டம் உள்ளிட்ட பல நீர் பாசன திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது.
1924ஆம் ஆண்டு போடப்பட்ட அந்த ஒப்பந்தத்தை அன்றைய ஆட்சியாளராக இருந்த கருணாநிதி புதுப்பிக்காமல் விட்டுவிட்டதால் 1974-இல் ஒப்பந்தம் காலாவதியானது.

அதன் பின்னர், கர்நாடக அணைகள் கட்டத் துவங்கும் போது பிரச்சினைகள் பெரிதாகிறது. கடந்த 1986இல் உச்சநீதிமனத்தில் தமிழ்நாடு அரசு வழக்கு தொடர்ந்த பிறகு, அவர்கள் ஒரு தீர்ப்பாயத்தை தொடங்குகின்றனர். அதன் பின்னர் உச்சநீதிமன்றம் தொடர்ந்து விசாரணை செய்து 2007ல் ஒரு 192 டிஎம்சி தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் என தீர்ப்பு வழங்குகிறது.

தொடர்ந்து 2018 பிப்ரவரியில் உச்ச நீதிமன்ற ஒரு இறுதியாக ஒரு தீர்ப்பு அளித்தது. பெங்களூருவில் உள்ள குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை காரணம் காட்டி 192 டிஎம்சி என்பதை குறைத்து 177.25 டிஎம்சி என்ற வரையறைக்கு வருகின்றனர், ஆனால் அதனையும் கர்நாடகா மாநில அரசு தரவில்லை. கர்நாடகா அங்கு மழை பெய்து நீர் அதிகரிக்கும் போது, அணை உடைந்து விடுமோ என்ற அச்சத்தில் நீரை திறந்துவிடுகின்றனர். ஆனால் முறையாக வழங்க வேண்டிய நீரை தருவது கிடையாது. அவ்வாறு தந்திருந்தால் குறுவை பருவம் நடந்திருக்கும்.

காவிரி உபரி நீர்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமாரை நேரில் சென்று கடந்த 3ஆம் தேதி சந்திப்பதாக இருந்தது. ஆனால் கர்நாடக முதலமைச்சர் ஒரே வார்த்தையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இங்கு வர வேண்டாம், பிரச்சினை ஏற்படும் என்றும், அதற்கு நான் பொறுப்பு ஏற்க முடியாது என்றும் தெரிவிக்கிறார். அதனால் இவர் செல்லவில்லை அவ்வளவு தான். ஆனால் கேரளா, கர்நாடகாவில் பெய்த பெருமழைக் காரணமாக காவேரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு உபரி நீரை தருகின்றனர்.

ஆனால் இங்கு உள்ளவர்கள் முதலமைச்சர் கடவுளின் குழந்தை என்பதால் தான் காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் வருகிறது என கூறுகின்றனர். கடவுளின் குழந்தை இருக்கும் இங்கு மழை பெய்யாமல் ஏன் கர்நாடகாவில் மழை பெய்கிறது. இதனால் தான் உங்களை தற்குறி என கூறுகிறேன்” என விமர்சித்தார்.

காங்கிரஸின் நிலைப்பாடு என்ன

மேலும் பேசுகையில், “உரிமை இழப்பு என்பது ஒட்டுமொத்த தமிழ் தேசிய இனத்திற்கான இழப்பு என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதை விட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த போராட்டம். கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருக்கும் போது உச்சநீதிமன்றத்தில் அதிகப்படியான நீரை தர வேண்டும் என வழக்கு தொடுத்த போது, காங்கிரஸ் கட்சி கர்நாடகாவில் ஆளுகிற உயரத்தில் இருக்கிறது. அங்குள்ள அந்தஸ்தை இழந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக, இந்திரா காந்தி நெருக்கடி கொடுத்து அந்த வழக்கை திரும்ப பெற வைக்கிறார்கள்.

முதலமைச்சர் விஜய் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவிடம் பேசினால் அவர், இந்தியராக பேசுகிறரா? கர்நாடகா மாநிலத்தவராக பேசுகிறாரா? என்பது தெரியும். அதேபோல் கேரளாவில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் முல்லைப் பெரியாறு என வந்தால் அவர்களுக்கு சாதகமாக தான் பேசுவார்கள்.

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கர்நாடக தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றிக்கு திருமாவளவன், ஸ்டாலின் ஆகியோர் வாக்கு சேகரிக்க சென்றார்கள். நீங்கள் திமுக தலைவராக இருந்தால் சிக்கல் இல்லை. தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணீர் தர முடியாது என்று கூறுபவர்களுக்கு நீங்கள் எப்படி அங்கு சென்று அவர்கள் வெற்றிக்கு வாக்கு சேகரித்தீர்கள்? அதற்காகவா மேகதாது அணை கட்டிய தீருவோம் என்று ஒன்பதாயிரம் கோடி பாஜக ஆட்சியில் ஒதுக்கினார்கள். தமிழ் இனத்தின் எதிர்காலத்தை மூன்று கையெழுத்தில் நாசமாக்கியது காங்கிரஸ் கட்சி தான்” என்றார்.

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