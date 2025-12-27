விஜயையும், என்னையும் பாஜக பெற்றெடுத்த போது திருமாவளவன் தான் பிரசவம் பார்த்தார் - சீமான்
பெரியாரும் போராடினார் என்பதை எதிர்க்கவில்லை, ஆனால் பெரியார் தான் அனைத்தையும் செய்தார் என்பதை ஏற்க முடியாது என சீமான் பேசினார்.
Published : December 27, 2025 at 8:57 PM IST
சென்னை: விஜயையும், என்னையும் பாஜக பெற்றெடுத்த போது, அருகில் இருந்து பிரசவம் பார்த்தது அண்ணன் திருமாவளவன் தான் என நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் திருவேற்காட்டில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இன்று (டிச.27) நடைபெற்றது. இதில் அரசு பேருந்துகளில் தமிழ்நாடு என்ற பெயரை சேர்க்க வேண்டும், மதுவிலக்கு, நீட் விலக்கு உள்ளிட்ட 26 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சீமான், “ஜாக்டோ ஜியோ, செவிலியர்கள், ஆசியர்கள் உள்ளிட்டோரின் போராட்டமெல்லாம் இன்று நேற்று தொடங்கவில்லை. கால் நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக நடக்கிறது. கரோனா காலத்தில் அவசரமாக பணிக்கு எடுத்தவர்கள் தான் செவிலியர்கள். கரோனா கால கட்டத்தில் மருத்துவர்கள் கடவுள் போலவும், செவிலியர்கள் தேவதைகள் போலவும் தெரிந்தனர், இப்போது தேவையில்லாதவர்களாக தெரிகிறார்கள்.
பகுதி நேர ஆசிரியர்கள், தேர்வு எழுதிவிட்டு காத்திருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் என நாடே போராட்டக்களமாக இருக்கும்போது, நல்லாட்சி என்பது சொல்லாட்சியாகவும், வெற்று வார்த்தையாகவும் மாறிவிட்டது. விடுபட்டவர்களுக்கு மடிக்கணினி, மகளிர் உரிமைத்தொகை கொடுக்கிறோம் என மக்களை ஏமாற்றி, வாக்கை பறிப்பதில் தான் அனைவரும் குறியாக இருக்கிறார்கள்.
ஆசிரியர்கள் வீதிக்கு வந்து போராடினால், நாடு எதை நோக்கி நகர்கிறது? என்று பாருங்கள். டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராடினால் அரசு கண்டு கொள்ளாமல் இருக்குமா? எனவே, ஆட்சி முறை எதை நோக்கி நகர்கிறது. குடித்துவிட்டு இறந்தவர்களுக்கு 10 லட்சம் பணம் கொடுக்கிறது. ஆனால், நீங்கள் கட்டிய பள்ளி சுவர் விழுந்து மாணவன் இறந்து போனால் எவ்வளவு தருகிறீர்கள்? ராணுவ வீரர்களுக்கு என்ன கொடுக்கிறீர்கள்?
கல்லூரியில் அரசியல் பேசக்கூடாது, ஆனால் சினிமா பேசலாம்? இறை வழிபாட்டை விமர்சித்த இந்த கட்சி தான் திரை வழிபாட்டை போற்றுகிறது. நல்லகண்ணு யாருன்னு தெரியவில்லை. ஆனால், நடிகர் நாடாள தயாராக இருக்கிறார். ‘மக்கள் தாங்களே புரட்சி செய்வார்கள்’ என லெனின் கூறினார். அதற்கு சான்றுதான் இலங்கை, பங்களாதேஷ், நேபாளம் போன்ற நாடுகள் பற்றி எரிந்தது. எல்லா வீட்டிலும் தீ பற்றி எரிந்தது, என் வீடு எரியாது என உறுதி தர முடியாது. இது எங்களது தீ அல்ல, எங்கள் முன்னோர் ஏற்றி வைத்த தீ” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “ எப்படிப் பார்த்தாலும் இலவசம் என்பது வளர்ச்சி திட்டம் அல்ல வீழ்ச்சி. உங்கள் குறை கேட்க வந்த பிள்ளைகள் நாங்கள் அல்ல, குறை தீர்க்க வந்த பிள்ளைகள். நாங்கள் நினைக்கப் பிறந்தவர்கள் அல்ல, நிரூபிக்கப் பிறந்தவர்கள். ஈ.வெ.ராமசாமி தான் பெரியார் என்றால் அந்த பக்கம் நில்லு, என் இனத்தின் ஒவ்வொருவரும் பெரியார் என்பவர்கள் எனது பக்கம் வந்து நில்லுங்கள். பெரியாரும் போராடினார், அதை எதிர்க்கவில்லை, பெரியார் தான் செய்தார் என்பதை எதிர்க்கிறோம்.
கடந்த ஆண்டு கொடுத்த தேர்தல் அறிக்கையில், எது மாறும்? பிரச்சனை என்ன என்று தெரியாமல், நீ ஏன் அதிகாரத்தில் இருக்கிறாய்? தேர்தல் அறிக்கையே ஒரு சடங்கு தான். 234 தான் எங்களது இலக்கு, நாட்டின் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது எங்கள் இலக்கு. விஜயையும், என்னையும் பாஜக பெற்றெடுத்த போது, அருகில் இருந்து பிரசவம் பார்த்தது எங்கள் அண்ணன் திருமாவளவன் தான்” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, திருச்சியில் பேசிய திருமாவளவன், “நான் பெரியார், அம்பேத்கரின் பிள்ளை. ஆனால், சீமானும், விஜய்யும் சனாதன சக்திகளுக்குத் துணை போகும் வகையில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அவர்களது செயல்பாடு பாஜகவுக்கு ஆதரவாக உள்ளது என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. தமிழ் தேசியம் என சீமானும், பெரியார் என விஜய்யும் நாடகமாடுகிறார்கள். இதனைத் தமிழ்நாட்டு மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இருவரும் பாஜக பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள்” என கூறியிருந்தார்.