ETV Bharat / state

ஓட்டை பற்றி சிந்திப்பவன் நாட்டைப் பற்றி சிந்திக்க மாட்டான் - சீமான் விமர்சனம்

வாக்கினை விலைக்கு வாங்குபவர்களுக்கு உங்கள் ஓட்டுதான் முக்கியமே தவிர, முன்னேற்றம் அல்ல என சீமான் பேசினார்.

பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட சீமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 16, 2026 at 6:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மயிலாடுதுறை: ஓட்டுக்கு காசு கொடுப்பவர்கள் நாட்டைப் பற்றி கவலைப்படமாட்டார்கள் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

சட்டப் பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு, மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சின்னக்கடைத் தெருவில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இன்று தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து, மயிலாடுதுறை வேட்பாளர் காசிராமன், சீர்காழி வேட்பாளர் சுபாஷ் மற்றும் பூம்புகார் வேட்பாளர் இளையநகுலன் ஆகியோருக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்தார்.

அப்போது பேசிய சீமான், “டிஎன்பிஎஸ்சியில் தேர்வெழுதி 70 லட்சம் பேர் வேலைக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு எல்லாம் வேலை கொடுக்க திட்டம் இருக்கின்றதா? இல்லை. தரமான கல்வியை கொடுக்க முயற்சிக்கிறாதா? இல்லை, மருத்துவத்தின் தரத்தை உயர்த்த பாடுபடுகிறதா? இல்லை. ஆனால், வருகிறவர்கள் எல்லாம் இலவச அறிவிப்புகளையும், வெற்று அறிவிப்புகளையும் கொடுக்கிறார்கள்.

இரண்டாயிரம் தருகிறேன், மூவாயிரம் தருகிறேன், ரூ.8000 டோக்கன் தருகிறேன் என பேசிப் பேசி, ஏமாற்றி நம் வாக்கை பறிப்பதிலேயே குறியாக இருக்கிறார்கள். யாராவது ஒருவர் என் மொழி சிதைந்து, அழிந்து விட்டது. அதை மீட்ட வேண்டும், காக்க வேண்டுமென பேசி கேட்டிருக்கிறீர்களா? ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்க முன்வருபவர்கள், மக்களின் வாழ்க்கையை பற்றியோ அல்லது நாட்டின் எதிர்காலத்தை பற்றியோ கவலைப்படுவதில்லை.

வாக்கினை விலைக்கு வாங்குபவர்களுக்கு உங்கள் ஓட்டு தான் முக்கியமே தவிர. உங்கள் முன்னேற்றம் அல்ல. ஓட்டைப் பற்றி சிந்திப்பவன் நாட்டைப் பற்றி சிந்திக்க மாட்டான். வீட்டில் ரூ.10 லட்சத்தை திருடி விட்டு, அதிலிருந்து ரூ.10 ஆயிரத்தை உங்களுக்கே திருப்பி கொடுப்பவனை ஏற்பீர்களா? அப்படி நாட்டில் பல லட்சம் கொள்ளையடித்துவிட்டு தேர்தல் நேரத்தில் வழங்கப்படும் டோக்கன்களும், பணமும் மக்களின் தன்மானத்தை விலைக்கு வாங்கும் செயல்.

தரமான கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தாமல், இலவச அறிவிப்புகளை கொண்டு திராவிடக் கட்சிகள் மக்களை ஏமாற்றுகின்றன. கடன் சுமை ரூ.10.5 லட்சம் கோடியாக உள்ளது. ஆனால், கல்வி, மருத்துவம் போன்றவற்றில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. ஆசிரியர்கள், செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரும் அடிப்படை உரிமைகளுக்காக வீதியில் நின்று போராடும் அவல நிலைதான் உள்ளது. மதுக்கடைகளை பாதுகாப்பதில் காட்டும் அக்கறையை, அரசு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாப்பதில் காட்டவில்லை" என்று குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும், “மயிலாடுதுறை வேட்பாளர் காசிராமன், அவரது பகுதி மக்களுக்கு கிணறு வெட்டி குடிநீர் வழங்குவதைப் போல, நாதக ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழகம் முழுவதும் சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்குவோம். இயற்கை வளம், தூய குடிநீர் மற்றும் நஞ்சில்லா உணவை உறுதி செய்யும் ஒரு புதிய அரசியலை உருவாக்க மக்கள் முன் வர வேண்டும். உலகிற்கு உணவளிக்கும் விவசாயி தான் எப்போதும் முதலிடத்தில் இருக்க வேண்டும். திராவிடக் கட்சிகளுக்கு வாக்களிப்பது சாதாரண நிகழ்வு. ஆனால். நாதக-வுக்கு வாக்களிப்பது வரலாற்றில் ஒரு புரட்சியாக அமையும்” என்றார்.

TAGGED:

சீமான்
SEEMAN SLAMS DMK
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
SEEMAN CAMPAIGN IN MAYILADUTHURAI
SEEMAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.