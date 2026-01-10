ஜனநாயகன் படத்திற்கு குரல் கொடுக்கும் முதலமைச்சர் போராடும் அரசு ஊழியர்களை மறந்தது ஏன்? - சீமான்
திரைத்துறைக்கு முதலமைச்சரும் மற்ற அரசியல் கட்சிகளும் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து ஒரு அறிவு சார்ந்த சமூகத்தை அழிவு பாதையில் தள்ளிவிட்டுள்ளதாக சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : January 10, 2026 at 7:13 PM IST
சென்னை: ஜனநாயகன் படத்திற்கு குரல் கொடுக்கும் முதலமைச்சர் ஏன் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு குரல் கொடுக்கவில்லை? என சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை போரூர் பகுதியில் உள்ள நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. தமிழர் பாரம்பரிய முறைப்படி மண்பானையில் பொங்கலிட்டு பொங்கல் விழா வெகுவிமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கலந்துகொண்டு பொங்கல் விழாவை சிறப்பித்தார்.
இதன் பின்னர் சீமான் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் களம் வாக்குக்கு பணம் கொடுப்பவர்கள் மற்றும் வாக்குக்கு பணம் கொடுக்காதவர்கள் என இரண்டு அணியாக இருக்கும். பொங்கலுக்கு தமிழக அரசு 3 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு தொகை கொடுப்பது தேர்தல் சமயத்தில் கொடுப்பதால் அது தேர்தலுக்காக கொடுப்பதாகவே பார்க்க முடியும்.
இதனால் இந்த பொங்கல் மக்களுக்கு தேர்தல் பொங்கலாகவும் இருக்கும். திரைப்படங்களை பொறுத்தவரை வரலாற்றை வரலாறாக பதிவு செய்ய முடியாது. வியாபாரிகளால் வேற என்ன செய்ய முடியும்? பொன்னியின் செல்வன் வரலாறு எடுத்தார்கள். அது ராஜராஜ சோழனின் வரலாறு தானா? இல்லை. அதனைத் திரித்து தான் எடுத்தார்கள். அது போன்று இங்கு மாநிலத்திற்கு ஏற்ப தமிழ் வாழ்க, தெலுங்கு வாழ்க, இந்தி வாழ்க என வசனங்களை வெளியிடுகிறார்கள். அதனால் திரைப்படத்தை திரைப்படம் ஆக பார்க்க வேண்டும்.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு சென்சார் ஆணையம் பல்வேறு காட்சிகளை நீக்கம் செய்துள்ளது. அதில் அரசுக்கு எதிராக கருத்துக்கள் இருந்திருந்தால் அவர்கள் நீக்கம் செய்வார்கள். அந்த படத்தில் அப்படி என்ன இருக்கிறது? என்பதை அவர்கள் பார்த்துவிட்டு முடிவு செய்திருப்பார்கள். அதே சமயம் எந்த ஒரு அரசும் தங்களுக்கு ஏற்ற கருத்துக்கள் வந்தால் அதனை கருத்து சுதந்திரம் என்றும், எதிர் கருத்துக்கள் வந்தால் அது இறையாண்மைக்கு எதிரான சொல் என்றும் துண்டித்து விடுவார்கள்.
ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் ஆணையம் அனுமதி வழங்கவில்லை என நடு இரவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிடுகிறார். போராட்டம் நடத்தும் ஆசிரியர்கள், செவிலியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் கோரிக்கைகள் குறித்து அவர் எந்தவித கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால் உண்மையில் பாஜகவை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எதிர்க்கவில்லை. ED என்று சொன்னவுடன்.. 'வருகிறேன் மோடி' என்று முதலமைச்சர் புறப்பட்டு விடுவார்.
இந்த அளவு திரைத்துறைக்கு முதலமைச்சரும் மற்ற அரசியல் கட்சிகளும் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து ஒரு அறிவு சார்ந்த சமூகத்தை அழிவு பாதையில் தள்ளிவிட்டுள்ளார்கள்.
இதனால் திரைத்துறையின் பிரச்சினையை முதன்மையான பிரச்சனையாக எடுத்துக் கொண்டு தமிழக மக்கள் அதற்காக குரல் கொடுக்கிறார்கள். தங்களது அரசியல் தலைவனையும் அதன் எதிரொலியாகவே திரைத்துறையில் இருந்து தேடுகிறார்கள். திரைப்படங்களை திரைப்படங்களாக பாருங்கள். அதற்கு முதன்மையான முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம்" என்றும் தெரிவித்தார்.