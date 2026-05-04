சீமான் போட்டியிடும் காரைக்குடி தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: காங்கிரஸ் சார்பில் மாங்குடி, அமமுக சார்பில் தேர்ப்போகி பாண்டி, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தவெக சார்பில் டி.கே. பிரபு உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
Published : May 4, 2026 at 3:51 AM IST

சென்னை: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள காரைக்குடி தொகுதியில் வெற்றி பெறப் போவது யார் என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள பொதுத் தொகுதிகளில் ஒன்று காரைக்குடி. இது சிவகங்கை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. சிவகங்கை மாவட்டத்தின் மிகப் பெரிய நகரமாக காரைக்குடி விளங்குகிறது. தனித்துவமான செட்டிநாடு கலாச்சாரம், கட்டடக் கலை மற்றும் சுவையான உணவுகளுக்காக காரைக்குடி உலகளவில் அறியப்படுகிறது. 2024-ஆம் ஆண்டு முதல் இது மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது.

காரைக்குடி "பாரம்பரிய நகரம்" (Heritage Town) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பர்மா தேக்கு மரங்கள், இத்தாலிய பளிங்கு கற்கள் மற்றும் பெல்ஜியம் கண்ணாடிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பிரம்மாண்டமான வீடுகள் மற்றும் அரண்மனைகள் இங்கு ஏராளம். மேலும் முற்றிலும் கைகளால் வண்ணமயமாக உருவாக்கப்படும் ஆத்தங்குடி ஓடுகள் காரைக்குடியின் அடையாளங்களில் ஒன்று.

புகழ் பெற்ற கவிஞர் கண்ணதாசனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நினைவகமும் இங்குள்ளது. காரைக்குடிக்கு அருகே அமைந்துள்ள பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் கோயில் மற்றும் குன்றக்குடி முருகன் கோயில் பிரசித்தி பெற்றவை.

காரைக்குடி உணவுகள் அதன் காரமான சுவை மற்றும் மணத்திற்காகப் பெயர் பெற்றவை. சிங்கப்பூர், மலேசியா மற்றும் பர்மா போன்ற நாடுகளின் உணவுத் தாக்கம் இதில் காணப்படுகிறது. செட்டிநாடு சிக்கன், உக்கார் மற்றும் விதவிதமான பணியாரங்கள் இங்கு மிகவும் பிரபலம்.

2026-ம் ஆண்டு காரைக்குடி தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 3,05,925 பேர். இவர்களில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,49,286, வாக்காளர்கள் 1,56,610, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 29. கடந்த 23 ஆம் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 74.20 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின.

கடந்த 1989-ம் ஆண்டு முதல் இந்த தொகுதியில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 3 முறை காங்கிரஸும், 2 முறை அதிமுகவும், திமுக, தமாகா மற்றும் பாஜக ஆகிய கட்சிகள் தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

காரைக்குடி தொகுதி இந்த முறையும் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ எஸ். மாங்குடி போட்டியிட்டார். இவரை எதிர்த்து அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக சார்பில் தேர்ப்போகி பாண்டி, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தவெக சார்பில் டாக்டர் டி.கே. பிரபு உள்ளிட்டோர் போட்டியிட்டனர்.

