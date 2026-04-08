ரூ.8 ஆயிரம் கூப்பன் மூலம் எனக்கு முதலமைச்சர் பதவி வேண்டும் தருவார்களா? - சீமான் விளாசல்
பாஜகவை ஒழிக்க காங்கிரஸ் கட்சியை நம்புவது பைத்தியக்காரத்தனம் என கேரள முதலமைச்சர் பேசியுள்ளதை இஸ்லாமிய, கிறிஸ்துவ மக்கள் சிந்தித்து ஓட்டுப் போட வேண்டுமென சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 8, 2026 at 8:03 PM IST
சென்னை: திமுக கொடுக்கும் ரூ.8 ஆயிரம் கூப்பன் மூலம் எதை வேண்டுமானாலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றால், எனக்கு முதலமைச்சர் பதவி வேண்டும் தருவார்களா? என சீமான் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரம் அனல் பறக்கும் சூழலில், அனைத்து கட்சித் தலைவர்களும் பம்பரமாய் சுழன்று பரப்புரை செய்து வருகின்றனர். அதன்படி, சென்னை ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் நாதக வேட்பாளர் மகாலட்சுமியை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இன்று பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
அப்போது பேசிய அவர், அரசியல் என்பது ஒரு வாழ்வியல். ஆனால் தற்போது அது பணம் சம்பாதிக்கும் இடமாக மாறியுள்ளது. ஒரு மனிதனின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அனைத்தையும் அரசியல் தான் முடிவு செய்கிறது. அரசியல் என்பது மக்களுக்கான அதிகாரத்தை மக்களே தேர்ந்தெடுப்பது தான் என்றார்.
மாதம் ரூ.1,000, ரூ.2,500 கொடுப்போம். பிரிட்ஜ் கொடுப்போம் என்று அரசியல் கட்சிகள் வாக்குறுதி அளித்தால், அதெல்லாம் எங்கிருந்து கொடுப்பார்கள் என மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்திய சீமான், யார் அதிகமாக இலவசம் தருகிறார்களோ, அவர்களுக்கு தான் மக்களும் ஓட்டுப்போட நினைக்கிறார்கள் என்று வருத்தம் தெரிவித்தார்.
தானும் மற்றவர்களைப் போல இலவச வாக்குறுதிகளை தரவிரும்பவில்லை. திரையரங்கில் விசில் அடித்த கூட்டம், தற்போது ரோட்டில் அடிக்கிறது. அனைத்தும் மாற வேண்டும் என்றால் விவசாயி சின்னத்திற்கு ஓட்டுப் போடுங்கள் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
மேலும், ரூ.8,000 கூப்பனை கொடுத்து, எது கேட்டாலும் கொடுப்பார்கள் என்றால், எனக்கு முதலமைச்சர் பதவி வேண்டும். தருவீர்களா? என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீமானிடம், மதுரையில் பாஜக வாக்காளர்களுக்கு ஓட்டுப் போடுங்கள் மெட்ரோ ரயில் வரும் என மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் பேசியது தொடர்பான கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “எனக்கு மெட்ரோ ரயில் எல்லாம் வேண்டாம். முறையான சாலையும், சரியான அரசுப் போக்குவரத்தும், ஏற்கனவே இருக்கும் ரயில் போக்குவரத்தை தரம் உயர்த்தினாலே போதும். ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் அப்படி பேசியதை கேவலமாகவும், அருவருப்பாகவும் பார்க்கிறேன்.
எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை பணிகள் தொடங்கி 15 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. அங்கு செங்கலை தாண்டி எதுவும் இல்லை. கட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம்... கட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பது போல தான் மெட்ரோவும்” என்றார்.
திமுக-காங்கிரஸ், பாஜகவுடன் மறைமுகமாக கூட்டணி வைத்துள்ளதாக மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா கூறியது தொடர்பான கேள்விக்கு, “அவர் உண்மை பேசுகிறார். இதைத்தான் நீண்டநாளாக நான் பேசி வந்தேன். அப்போது என்னை நம்பவில்லை. ஆனால், என்னை பாஜகவின் 'பி' டீம் என்றார்கள். ஆனால், அவர்கள்தான் 'A' டீம் என மம்தா சொல்கிறார்.
மேலும், பாஜகவை ஒழிக்க காங்கிரஸ் கட்சியை நம்புவதுபோன்று பைத்தியக்காரத்தனம் எதுவும் இல்லை. என்னை எதிர்க்க காங்கிரஸ், பாஜகவுக்கு ஓட்டுப் போட்டுவிட்டார்கள் என கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கூறியுள்ளார். இப்படி இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள இரண்டு கூட்டணிக் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களும், முதல்வர்களும் இதனை தெரிவித்துள்ளனர்" என்று சீமான் பதிலளித்தார்.