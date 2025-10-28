ETV Bharat / state

நேர்மையானவர் என சொல்லிக் கொள்ள வருண்குமார் ஐபிஎஸ்ஸுக்கு தகுதி இல்லை - நீதிமன்றத்தில் சீமான் தரப்பு காட்டம்!

காவல்துறை அதிகாரியாக தன்னை நேர்மையானவர் என்று பொதுவெளியில் காட்டிக்கொள்ள வருண்குமாருக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என சீமான் தாக்கல் செய்துள்ள பதில் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 28, 2025 at 7:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: காவல்துறை அதிகாரி வருண்குமாருக்கு மனநல ஆலோசனை வழங்க வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி வருண்குமார் ஆகியோர் இடையே அண்மையில் கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டன. இருவரும் பரஸ்பரம் மாறி மாறி கருத்துகளை தெரிவித்து வந்தனர். இந்நிலையில், தனக்கு எதிராக பொதுவெளியில் ஆதாரம் இல்லாமல் அவதூறு கருத்துகளை தெரிவிப்பதற்கு சீமானுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி வருண்குமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

அதில், 'தனக்கு ஏற்பட்ட மனஉளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக 2 கோடியே 10 லட்சம் ரூபாய் மான நஷ்டஈடாக வழங்க சீமானுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், டி.ஐ.ஜி வருண்குமாருக்கு எதிராக பொதுவெளியில் கருத்து தெரிவிக்க சீமானுக்கு இடைக்கால தடைவிதித்து உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதி பி.தனபால் முன்பு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சீமான் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

அதில், 'காவல் துறை பயிற்சியில் வருண்குமார் இருந்தபோது பிரியதர்சினி என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. அவரை திருமணம் செய்வதற்கு 50 லட்சம் ரூபாய் பணமும், 2 கிலோ தங்கம் மற்றும் கார் உள்ளிட்டவற்றை வரதட்சணையாக வருண்குமார் கேட்டதால் திருமணம் நடைபெறவில்லை. இதுதொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் தொடர்ந்த வழக்கை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றம் 2018ம் ஆண்டு ரத்து செய்து வருண்குமாரை விடுவித்தது. இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் பெண்ணின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதால் ரூ.11 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வருண்குமாருக்கு உத்தரவிட்டது. அதனால், வருண்குமார் காவல்துறை அதிகாரியாக தன்னை நேர்மையானவர் என பொதுவெளியில் கூற முடியாது.

ராமநாதபுரம் காவல் கண்காணிப்பாளராக வருண்குமார் இருந்தபோது, டிவிட்டரில் சர்ச்சை கருத்து பதிவிட்டதால் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். சாட்டை துரைமுருகனுக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்து குண்டர் சட்டத்தை அரசியல் காரணங்களுக்காக தவறாக பயன்படுத்தினார். இதுகுறித்து, செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு மட்டுமே பதில் அளித்தேன். சுயமாக வருண்குமாருக்கு எதிராக விமர்சனம் செய்யவில்லை. பல வழக்குகளில், அரசுக்கு எதிராக நேர்மையான விமர்சனங்களை செய்யலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. அதனால், நேர்மையான விமர்சனங்களை ஏற்க முடியாத வருண்குமார், காவல்துறை அதிகாரியாக இருக்க தகுதியற்றவர். தற்பெருமை நோயில் மூழ்கி இருக்கும் வருண்குமாருக்கு மனநல ஆலோசனை வழங்க வேண்டும்" என அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

இந்த மனுவுக்கு வருண்குமார் பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை நவம்பர் 11-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

SEEMAN
VARUNKUMAR IPS
PSYCHOLOGICAL COUNCILING
ஐபிஎஸ் அதிகாரி வருண்குமார்
SEEMAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.