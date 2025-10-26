வானதி சீனிவாசன் பெற்ற வாக்குகளில் 20,000 வடக்கர்கள் செலுத்தியது - சீமான் பரபரப்பு பேச்சு!
கரூரில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை மாமல்லபுரம் வர வைத்து விஜய் சந்திப்பது அவருடைய விருப்பம் என சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 26, 2025 at 8:13 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவையில் வானதி சீனிவாசன் பெற்ற 20,000 வாக்குகள் வட இந்தியர்களின் வாக்குகள் என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பூரில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ள சென்னையில் இருந்து கோவை வந்த நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், ''ஒவ்வொரு ஆண்டும் மழைக்காலங்களில் நெல் முறையாக கொள்முதல் செய்யப்படாததால் மழையில் நனைந்து வீணாகிறது. நம்முடைய அரசு டாஸ்மாக் சரக்குகளை பத்திரமாக வைப்பதற்கு கிடங்குகள் அமைத்து அதற்கு பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. ஆனால், உயிர் தேவையான நெல்லை கொள்முதல் செய்யாமல் வீதியில் விட்டு விடுகிறது. தார்ப்பாய்க்கு 4 கோடி ரூபாய் மட்டுமே செலவு செய்த அரசு, சமாதிக்கு எத்தனை கோடி செலவு செய்தது என தெரியவில்லை.
நெல்லை தெருவில் போட்டு அதனை முளைக்க விடுவது தான் இவர்களின் சாதனை. தமிழகத்தில் விளைவித்த நெல்லை விட்டு விட்டு ஆந்திரா, குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து அரிசி, வெல்லம் வாங்குகிறார்கள். 2,000 கோடிக்கு பாலம், மெட்ரோ ரயில், விமான நிலையம் எல்லாம் கேட்டோமா? ஒரு நாள் பட்டினி கிடந்து இறந்தால் தான் அனைத்தும் தெரியும்'' என்றார்.
கரூரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களை பேருந்தில் வரவழைத்து மாமல்லபுரம் அழைத்து சென்று விஜய் சந்திப்பது குறித்த கேள்விக்கு, ''இது ஒரு கேள்வியா? விஜய் சந்திப்பது அவருடைய விருப்பம். நான் அதைப் பற்றி பேசுவதை வெறுக்கிறேன். தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டின் பொழுது அரசு அதற்கு பொறுப்பேற்றதா? அல்லது இறந்தவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கியதா? அரசு வேலை அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட்டதா? ஆனால், கள்ளச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தவர்களுக்கு பணம் கொடுக்கப்பட்டது. கருணாநிதி, ஜெயலலிதா, எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் காலங்களில் நெல் சேமிப்பு கிடங்குகள் கட்டப்பட்டிருந்தால் இந்த நெல்மணிகள் சாலைகளில் கிடக்குமா? இந்த ஆண்டு மட்டும் இது நடக்கவில்லை, ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதுதான் நடக்கிறது'' என்றார்.
தண்ணீர் மாநாடு குறித்தான கேள்விக்கு, ''கல்வி, மருத்துவம், நீர் ஆகிய மூன்றும் என்றைக்கு விற்பனைக்கு வந்ததோ, சந்தை பண்டமாக மாற்றப்பட்டதோ, அது நாடல்ல சுடுகாடு. தண்ணீரை மனிதர்கள் கடையில் வாங்கி குடித்துக் கொள்வார்கள். ஆனால் விலங்குகள், பறவைகள் போன்றவை எல்லாம் என்ன செய்யும்? அதை நான் உணர்த்த வேண்டும். சிப்காட் தொழிற்சாலைகள் அமைத்த இடத்தில் தண்ணீரை குடிக்க வேண்டாம் என்று அரசே கூறுகிறது. ஆனால், மீண்டும் அதற்காக நிலத்தை அரசுதான் பறித்து தொழிற்சாலை கட்டுகிறது.'' என்றார்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் 'SIR' திட்டம் குறித்து திருமாவளவன் கூறிய கருத்து தொடர்பான கேள்விக்கு, ''அவரது கருத்தை வரவேற்கிறேன். அதேசமயம் ஒன்றரை கோடி வட இந்தியர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்துள்ளார்கள், அவர்களுக்கெல்லாம் வாக்குரிமை கொடுத்துவிட்டால், தமிழ்நாடு இந்தி பேசும் மாநிலமாக மாறிவிடும். இங்குள்ள பல்வேறு சாதியினர் ஒன்றாக இல்லை என்றால், அவர்கள் இந்தி என்ற மொழியில் ஒன்றாக நின்று விடுவார்கள். பிறகு அனைத்தும் பாஜக வாக்குகளாக மாறிவிடும், காங்கிரஸ் வாக்குகளாக கூட மாறாது. வட இந்தியர்களிடம் என்னுடைய அரசியலும், அதிகாரமும் சென்று விட்டால் தற்பொழுது உள்ள நிலத்திலிருந்தும் வெளியேற வேண்டிய அகதியாக மாறுவோம். கோவையில் வானதி சீனிவாசன் பெற்ற 20,000 வாக்குகள் வட இந்தியர்களின் வாக்குகள் தான்'' என கூறினார்.