அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை தனியார் பள்ளியில் சேர்த்தால் சம்பளத்தை பிடிப்போம்: சீமான்
நேர்மையான அரசியல்வாதிகள் வாக்குக்கு ஏன் காசு கொடுக்க வேண்டும்? காசு கொடுப்பவர்கள் அங்கு ஊழலை விதைப்பதாக சீமான் குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : April 5, 2026 at 9:31 AM IST
அரியலூர்: அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை தனியார் பள்ளியில் சேர்த்தால் அவர்களின் சம்பளத்தில் 50 சதவீதத்தை பிடிப்போம் என சீமான் கூறியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இன்றுடன் சேர்த்து இன்னும் 18 நாட்களே உள்ளன. ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கின்றது. இதை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தமிழகம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்தவகையில், நாம் தமிழர் கட்சித் தலைவர் சீமான், அரியலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் புகழேந்திக்கு ஆதரவாக அரியலூர் அண்ணாசாலையில் நேற்று (ஏப்ரல் 4) பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
கல்வியில் சிறந்த நாடாக தமிழ்நாட்டை மாற்றுவோம்
அப்போது பேசிய அவர், "உலகத்தில் கல்வியில் சிறந்த நாடாக தமிழ்நாட்டை மாற்றுவோம். உங்களின் மூன்று வயது குழந்தையை எங்களிடம் ஒப்படைத்தால், அவர்கள் விரும்பிய கல்வியை முழுவதும் இலவசமாக வழங்குவோம். அதனால் அவர்கள் உலகத்தில் சிறந்தவர்களாக உருவாகுவார்கள். அரசு வேலை பார்ப்பவர்கள் தங்களது குழந்தைகளை தனியார் கல்வி நிறுவனத்தில் சேர்த்தால் அவர்களின் ஊதியத்தில் 50 சதவீதத்தை பிடித்தம் செய்வோம். நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் கல்வியை மாநில உரிமைக்கு கொண்டு வருவோம்" என்றார்.
முன்னதாக, உலக நாடுகளில் கல்வியில் முதலிடம் வகிக்கும் பின்லாந்து, ஜப்பான், சிங்கப்பூர், கனடா உள்ளிட்ட நாடுகளில் மாணவர்களுக்கு போதிக்கப்படும் கல்வி முறையை திரையில் காண்பித்து, பொதுமக்களுக்கு அக்கல்வி முறைகுறித்து விளக்கினார். தொடர்ந்து, படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு அவர்களின் சிறுவயதிலேயே ஒழுக்கம், வாழ்க்கை முறை, எளிமையான கல்வி ஆகியவை போதிக்கப்படுவதை அவர் சுட்டி காட்டி பேசினார்.
வாக்குக்கு ஏன் காசு கொடுக்க வேண்டும்?
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எல்லோருக்கும் சமமான கல்வி, இலவச மருத்துவம், தடையற்ற மின்சாரம், சுத்தமான குடிநீர், செல்ல நல்ல பாதை, தரமான போக்குவரத்து ஆகியவற்றை கொடுக்க வேண்டும் என்ற மாற்று அரசியல் கோட்பாட்டை மண்ணில் விதைத்து நாம் தமிழர் கட்சி பயணித்து வருகின்றது.
நேர்மையான அரசியல்வாதிகள் வாக்குக்கு ஏன் காசு கொடுக்க வேண்டும்? காசு கொடுப்பவர்கள் அங்கு ஊழலை விதைக்கின்றனர். நல்லாட்சி கொடுத்தால் இலவசங்கள் தேவையில்லை. பொதுமக்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கினால், அவர்களே வருமானத்தைப் பெருக்கி, தற்சார்பு வாழ்க்கையை உருவாக்கி, தலை நிமிர்ந்து தன்மானத்துடன் வாழ்வார்கள். நீங்கள் கொடுக்கும் அனைத்து பொருட்களையும் அவர்களே வாங்கிக் கொள்வார்கள்" என்றார்.
36 லட்சம் வாக்கு வங்கி
மேலும் பேசிய அவர், "தமிழகத்திற்கு அரசியல் மாற்றம் மற்றும் ஆட்சி முறை மாற்றம் ஆகியவை தேவை. 4 லட்சத்தில் இருந்த நாம் தமிழர் கட்சி வாக்கு வங்கியை 36 லட்சமாக உயர்த்தி தமிழகத்தின் மூன்றாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியாக, மாநில கட்சியாக உயர்த்தியது இந்த மக்கள் தான். இவர்களுக்காக பாடுபடுவதே நாம் தமிழர் கட்சியின் கொள்கை, கோட்பாடு" என்றார்.
இவ்வாறு பிரச்சாரம் செய்ய தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அந்த பகுதியில் மழைப் பெய்ய தொடங்கிவிட்டது. லேசாக தொடங்கிய மழை திடீரென கனமழையாக மாறியது. இருப்பினும், அதனைப் பொருட்படுத்தாமல் சீமான் தன்னுடைய பேச்சை தொடர்ந்தார். 40 நிமிடங்கள் மழையில் நனைந்தவாறு சீமான் பேசினார்.