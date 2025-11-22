நாம் தமிழர் போராட்டத்திற்கு வனத்துறை அனுமதி மறுப்பு - சீமான் உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள் காவலில் வைக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு!
சீமான் உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டதால் பணகுடி மலையடிவார பகுதியில் பேரிகார்டர் வைத்து போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : November 22, 2025 at 1:46 PM IST
திருநெல்வேலி: பணகுடி அருகே மலைப்பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்த வனத்துறை அனுமதி மறுத்ததால், சீமான் உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள் வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அனைத்துக் கட்சிகளும் பரபரப்பாக இயங்கி வருகின்றன. நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் சீமான் வயல், வனம் மற்றும் கடல் என ஒவ்வொரு சமூகத்தை சேர்ந்த மக்களின் பிரச்சனைகளையும் முன்னிறுத்தி வித்தியாசமாக மாநாடுகளை நடத்தி வருகிறார்.
முதலில் ஜூலை 10ஆம் தேதியன்று மதுரையில், ‘மேய்ச்சல் நிலம் எங்கள் உரிமை’ என்று கோஷமிட்டு ஆடு மாடுகளை வைத்து மாநாடு நடத்தினார். அப்போது மேய்ச்சல் நிலங்கள் அபகரிக்கப்படுவது குறித்தும் பால் வியாபாரிகளின் சிரமங்கள் குறித்தும் பேசினார். அதனையடுத்து, ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி ஆயிரக்கணக்கான மாடுகளை மலைக்கு ஓட்டிச் சென்று மாடு மேய்க்கும் போராட்டத்தை நடத்தினார். அடுத்து, ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி திருவள்ளூரில் மரங்களின் மாநாட்டை நடத்தினார். அப்போது, சீமான் மரத்தை கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுத்த புகைப்படங்கள் சமூக ஊடகங்களில் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளானது.
அதனைத் தொடர்ந்து, நேற்று (நவ.21) உலக மீனவர் தினத்தை முன்னிட்டு, நெல்லை கூத்தன்குழியில் ‘கடலம்மா மாநாட்டை’ நடத்தினார். அதில் கடல் மாசு, நெகிழி குப்பைகளால் கடலுக்கு ஏற்படும் கேடுகள், மீனவர்கள் பிரச்சனைகள், அணு உலையால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் குறித்து காணொளி வெளியிட்டு, பின்னர் சீமான் உரையாற்றினார்.
அப்போது இலங்கை கடற்படையால் 800க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டி, இந்திய ராணுவம் கண்மூடி வேடிக்கை பார்ப்பதாகவும் சாடினார். மேலும் குரங்கணி தீ விபத்து, ஒக்கி புயல் போன்ற சமயங்களிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள் என்பதாலேயே இந்திய ராணுவம் எதுவும் செய்யவில்லை என்று குற்றச்சாட்டினார்.
தொடர்ந்து 2வது நாளாக நெல்லையில் முகாமிட்டுள்ள சீமான் பணகுடி மகேந்திரகிரி மலைப்பகுதியில் ‘மேய்ச்சல் நிலம் எங்கள் உரிமை’ என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து மாடு மேய்க்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அறிவித்திருந்தார். அதற்காக நாம் தமிழர் கட்சியினர் தயார் நிலையில் இருந்தனர். ஆனால் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட இடம் வனத்துறையின் பூதப்பாண்டி வனச்சரகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் சீமானின் போராட்டத்திற்கு வனத்துறை அனுமதி அளிக்கவில்லை. இதனால் போராட்டம் நடைபெறாமல் இருக்க காவல்துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.
முன்னெச்சரிக்கையாக, பணகுடியில் நாம் தமிழர் நிர்வாகிகள் ஜேசுதாசன், பால்சாமி, ராஜீவ்காந்தி, பொன்ராம், மாடசாமி உள்ளிட்ட 6 பேர் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் பணகுடி மலையடிவார பகுதியில் பேரிகார்டர் வைத்து போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வனத்துறையினரும் ஆங்காங்கே தடுப்புகள் அமைத்துள்ளனர்.
சீமான் நேற்று இரவு மாநாட்டை முடித்துக் கொண்டு நெல்லை மாநகர பகுதியில் உள்ள தனது கட்சி நிர்வாகி ஒருவரின் மண்டபத்தில் தங்கி இருக்கிறார். அவரும் வெளியே செல்லாத வகையில் போலீசார் அவர் தங்கி இருக்கும் மண்டபத்தை சுற்றி குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் நெல்லையில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.