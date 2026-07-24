சீமை கருவேல மரங்கள் அகற்றும் விவகாரம் - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
நீதிமன்றம் நியமித்த நீதிபதிகளுடன் அரசு துறை செயலாளர்கள் எந்த கூட்டத்தையும் நடத்தவில்லை, இதனால் நீதிபதிகளுக்கு யாரை சந்திப்பது என்பது கூட தெரியவில்லை என உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 24, 2026 at 5:36 PM IST
சென்னை: சீமை கருவேலம் மரங்களை அகற்ற அனுமதி கோரும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு 24 மணி நேரத்திற்குள் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் சீமை கருவேலம் மரங்களை அகற்றக் கோரி மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தொடர்ந்த வழக்கு நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், டி.பரத சக்கரவர்த்தி அடங்கிய சிறப்பு அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நேரில் ஆஜராகியிருந்த வைகோ, விவசாயிகள், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களுடன் இணைந்து தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி உள்ளிட்ட பல இடங்களில் சீமை கருவேலம் மரங்களை அகற்றியதாகவும், கருவேலம் மரங்களில் இருந்து வெளியாகும் கரியமில வாயு காரணமாக தனது நுரையீரல், தொண்டை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
மேலும், சில இடங்களில் வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் கருவேலம் மரங்களை அகற்ற ஆட்சேபம் தெரிவிப்பதன் மூலம் பொதுமக்கள் பங்களிப்பில் ஊக்கக்குறைவு ஏற்படுத்துவதாகவும், மாவட்ட ஆட்சியரின் தலையீட்டுக்கு பிறகு, அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டார்.
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகும் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்ற எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்பதால், அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் இது சம்பந்தமாக அறிவுறுத்தல் வழங்கும்படி தலைமை செயலாளருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனவும், மரங்களை அகற்ற அனுமதி கோருவோருக்கு 24 மணி நேரத்தில் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் வைகோ கேட்டுக்கொண்டார்.
அரசு தரப்பில், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அரசு நிலங்களில் வளர்ந்திருந்த கருவேலம் மரங்கள் 90 சதவீதம் அகற்றப்பட்டுவிட்டதாகவும், வட மாவட்டங்களில் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், நீதிமன்றம் நியமித்த நீதிபதிகளுடன் அரசு துறை செயலாளர்கள் எந்த கூட்டத்தையும் நடத்தவில்லை. இதனால் நீதிபதிகளுக்கு யாரை சந்திப்பது என்பது கூட தெரியவில்லை என அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, கருவேலம் மரங்களை அகற்றுவது தொடர்பான உத்தரவை அமல்படுத்தும் வகையில், வருவாய் துறை செயலாளரை நோடல் அதிகாரியாக நியமித்த நீதிபதிகள், ஜூலை 31ஆம் தேதி அவர் நேரில் ஆஜராகி தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர். அதேபோல, சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற தேவையான நிதியை அரசு ஒதுக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
மேலும், அரசு நிலங்களில் சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற அனுமதி கோரும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு 24 மணி நேரத்திற்குள் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என வருவாய் துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், மனுதாரர் வைகோவை பின்பற்றி, கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகளில் தன்னார்வலர்கள் நேரில் களமிறங்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தினர்.