தவெக கூட்டணியா, தனித்துப் போட்டியா?- மாவட்டச் செயலாளர்களிடம் கருத்துக் கேட்பு!
நம்முடன் பல கட்சிகள் கூட்டணிக்கு வரும் என்ற எண்ணத்தில் நம் தலைவர் கட்சி ஆரம்பிக்கவில்லை என மாவட்டச் செயலாளர்கள் மத்தியில் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 13, 2026 at 9:37 PM IST
சென்னை: வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துப் போட்டியிடலாமா? அல்லது கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிடலாமா? என்பது குறித்து அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர்களிடம் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் கருத்து கேட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து தொகுதிப் பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தையில் மிகத் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துப் போட்டியிடலாமா? அல்லது கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிடலாமா? என்பது குறித்து கட்சியின் அனைத்து மாவட்டச் செயலாளர்களிடம் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் கருத்துக் கேட்டுள்ளார். அதில் கூட்டணி அமைத்தாலும், தனித்துப் போட்டியிட்டாலும் கட்சியின் தலைமை எடுக்கும் முடிவுக்கு கட்டுப்படுவதாக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூறியதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதைத் தொடர்ந்து தவெக மாவட்டச் செயலாளர்கள் மத்தியில் பேசிய பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், "நம்முடன் பல கட்சிகள் கூட்டணிக்கு வரும் என்ற எண்ணத்தில் நம் தலைவர் கட்சி ஆரம்பிக்கவில்லை; வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் நம் கட்சியினர் தீவிரமாகப் பணியாற்ற வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.
நாம் கூட்டணியில் இணைந்தால் நம்மில் பல பேருக்கு எம்.எல்.ஏ.வாகப் போட்டியிடுவதற்கு சீட்டு கிடைக்காது; அதற்கு என்ன செய்வீர்கள்? என்று மாவட்டச் செயலாளர்களிடம் ஆனந்த் கேட்டதாகவும், ஒரு சிலர் 50, 60 தொகுதிகள் மற்றும் தலைவருக்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி கிடைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இறுதிச் செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியான நிலையில், திடீரென நடைபெற்ற மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தால் தவெகவினர் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.