காட்டு யானை தாக்கி காவலாளி உயிரிழப்பு - அச்சத்தில் நீலகிரி மக்கள்
கூடலூர் பகுதியில் காட்டு யானைகள் தாக்கி உயிரிழப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாகவும், வனத்துறையினர் காட்டு யானைகளிடமிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளைல் தீவிரம் காட்ட வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
Published : November 18, 2026 at 12:39 PM IST
நீலகிரி: தேயிலை தோட்டத்தின் வழியாக பணிக்கு சென்ற காவலாளி ஒருவர் காட்டு யானை தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
நீலகிரி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டில் அதிக வனப்பகுதி கொண்ட மாவட்டம் ஆகும். இந்த மாவட்டத்தின் வனப்பகுதியில் யானை, கரடி, சிறுத்தை, புலி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் வசித்து வருகின்றது. மேலும் இங்குள்ள நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள், நீரோடைகள் உள்ளிட்டவை வறட்சியால் வறண்டு வருவதால் வனவிலங்குகள் குடிநீர் மற்றும் உணவு தேடி வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறி, குடியிருப்பு பகுதியில் உலா வருவது வாடிக்கையாக உள்ளது. இதனால் மனித வனவிலங்கு மோதல் ஏற்பட்டு மனிதர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் கூடலூர் அடுத்த பந்தலூர் வட்டம், நெல்லியாளம் 2-வது கிராமம் ராக்வுட் பேரல் டிவிஷன் பகுதியில் வசித்து வந்த வெள்ளைப்பாண்டி (56) அப்பகுதியில் உள்ள தோட்ட மருத்துவமனையில் இரவு காவலராகப் பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில் நேற்று இரவு பணியில் இருந்து வீட்டிற்கு உணவு அருந்தச் சென்றுள்ளார். பின்னர் மீண்டும் இரவு 8:25 மணியளவில் மருத்துவமனைக்குப் பணிக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
அப்போது தேயிலைத் தோட்டத்தின் வழியாகச் சென்று கொண்டிருந்த போது, இரவு 8:30 மணியளவில் எதிர்பாராத விதமாக அங்கு வந்த காட்டு யானை அவரைத் தாக்கியுள்ளது. இதில் பலத்த காயமடைந்த வெள்ளைப்பாண்டி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
உயிரிழந்த வெள்ளைப்பாண்டிக்கு பகவதி 50 என்ற மனைவியும் மூன்று பிள்ளைகளும் உள்ளனர். மனைவி அதே தோட்டத்தில் கூலித் தொழிலாளியாகப் பணியாற்றி வருகிறார்.
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வெள்ளைப்பாண்டி மகன் மற்றும் மகள்கள் கல்லூரியில் படித்து வரும் நிலையில், குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரமாக இருந்தவர் காட்டு யானை தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனிடையே கூடலூர் பகுதியில் காட்டு யானைகள் தாக்கி உயிரிழப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாகவும், வனத்துறையினர் காட்டு யானைகளிடமிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளைல் தீவிரம் காட்ட வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும் தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக மனித வனவிலங்கு மோதலை தடுக்கும் வகையில் நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் வனத்துறைக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.