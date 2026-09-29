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முதலமைச்சர் விஜய் பரப்புரை: போலீஸ் கட்டுப்பாட்டில் தாராபுரம், 3,000 காவலர்கள் குவிப்பு

தாராபுரத்தில் முதல்வர் விஜய்யின் வருகையை ஒட்டி, போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படும் நிலையில், வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என காவல் துறை சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் பரப்புரை நிகழ்ச்சிக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்கும் காவல் துறையினர்
முதல்வர் பரப்புரை நிகழ்ச்சிக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்கும் காவல் துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 8:07 PM IST

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திருப்பூர்: தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு, தாராபுரம் மாருதி நகர் பகுதியில் முதலமைச்சர் விஜய் நாளை பிற்பகல் 2 மணியளவில் பரப்புரை மேற்கொள்ள இருக்கும் நிலையில், அங்கு 3,000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், தாராபுரத்தில் குறிப்பிட்ட வழித்தடங்களில் லாரி உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்களின் போக்குவரத்தில் மட்டும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பரப்புரை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் விஜய், கோவையில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக தாராபுரம் வருகிறார். அவர் பயணிக்கும் வழித்தடங்களில் போலீசார் தீவிர பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். அதன் ஒரு பகுதியாக, குறிப்பிட்ட நேரங்களில் கனரக வாகனங்கள் மாற்றுப் பாதைகளில் செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.

கனரக வாகன போக்குவரத்தில் மாற்றம்

ஒட்டன்சத்திரம் வழியாக கோவை, திருப்பூர் மற்றும் கேரளாவுக்கு செல்லும் கனரக வாகனங்கள், ஒட்டன்சத்திரத்தில் இருந்து பழனி, உடுமலைப்பேட்டை, பொள்ளாச்சி வழியாக கோவை, கேரளா ஆகிய பகுதிகளுக்குச் செல்லலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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கரூரில் இருந்து பொள்ளாச்சி மற்றும் கேரளம் செல்லும் கனரக வாகனங்கள், நளினி கல்லூரி பிரிவு வழியாக பழனி சென்று, அங்கிருந்து உடுமலைப்பேட்டை மற்றும் பொள்ளாச்சி வழியாக பயணிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

திருப்பூர் மற்றும் பல்லடம் பகுதிகளில் இருந்து மதுரை உள்ளிட்ட தென்மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் கனரக வாகனங்கள், அவிநாசிபாளையம் சுங்கம், காங்கேயம், வெள்ளக்கோவில், அரவக்குறிச்சி வழியாக செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த போக்குவரத்து மாற்றம், லாரிகள் உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்றும், அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள், கார்கள், இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட இலகுரக வாகனங்கள் வழக்கம்போல் இயங்கலாம் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிரச்சார வாகனம் செல்லும் நேரத்தில் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் வாகனங்கள் சிறிது நேரம் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம். பிரச்சார வாகனம் அந்தப் பகுதியைக் கடந்த பின்னர், வாகனங்கள் மீண்டும் அனுமதிக்கப்படும் என்றும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முன்னிட்டு விஜய்யின் வருகையையொட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், அங்கு போக்குவரத்து மாற்றங்களும் அமல்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என காவல் துறை சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

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